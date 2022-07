La victoria de Racing frente a Independiente en el clásico de Avellaneda tuvo como principal figura al delantero Gabriel Hauche. Con una inolvidable de chilena, el “Demonio” marcó el único gol del encuentro para la alegría de la “La Academia”. Las redes sociales se llenaron de memes desopilantes por el golazo y lo compararon con estrellas como Cristino Ronaldo, Lionel Messi y hasta Michael Jordan.

De esta manera, el conjunto de Fernando Gago venció por la mínima al “Rojo” en una nueva edición del clásico por la séptima fecha de la Liga Profesional (LPF). El mencionado Gabriel Hauche convirtió el tanto para La Academia con una pirueta en el primer tiempo. Mientras tanto, su compañero Enzo Copetti falló un penal.

Luego, en el segundo tiempo, los dirigidos por Eduardo Domínguez intentaron llegar al empate, pero no pudo hacer el gol de la igualdad. Ahora, con esta importante victoria, “La Academia” se acomodó en la tabla de posiciones y es tercero en el campeonato. Por su parte, Independiente sufrió un nuevo golpe futbolístico y agrava su crisis.

El golazo de Racing y los memes de Hauche

La mayoría de los memes sobre la victoria de Racing se centraron en la jugada del partido. Si bien en los primeros minutos hubo un juego fue friccionado, el local se puso en ventaja a los ocho minutos tras un tiro de equina de Emiliano Vecchio.

El centro llegó al área y anticipó Leonardo Sigali a los defensores del “Rojo”, tras el rebote, Gabriel Hauche sacó una chilena de la galera y abrió el marcador en Avellaneda para desatar la locura de los hinchas en el “Cilindro”.

Los mejores memes de la victoria de Racing frente a Independiente.

Como se mencionó, en los últimos minutos del partido, Independiente no pudo doblegar a Racing que aguantó atrás y no pudo ampliar la diferencia. Pero, hizo lo suficiente para cerrar la victoria en el clásico de Avellaneda. Un dato no menor es que el “Rojo” no gana en la cancha de su máximo rival desde 2017.

“Estoy contento por el resultado y pienso que podríamos haber marcado el segundo antes. Lo que me falta es el ritmo futbolístico y de juego. La victoria la necesitábamos porque estábamos de local ante nuestra gente y lo conseguimos”, contó el delantero Gabriel Hauche apenas terminó el partido.

Sobre el “demonio” cabe mencionar que ya le marcó seis goles a Independiente y dos de ellos fueron de chilena contando el de este domingo. El anterior había sido en un partido de verano en 2014. Cuando jugó en Argentinos Juniors también le metió goles a uno de sus “clientes” favoritos.

