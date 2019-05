Una mujer británica tuvo que colocarse un marcapasos a sus 32 años debido a su adicción a las bebidas energéticas. La joven, madre de tres pequeños, confesó tomar hasta seis latas por día y trata de concientizar a las personas sobre las consecuencias de abusar del consumo de este producto.



Samantha Sharpe, que reside en la ciudad de Leicester, Inglaterra, aseguró que debió colocarse el dispositivo por las dificultades cardíacas que sufría debido a tomas tantas bebidas energizantes por día.



Sin embargo, médicos manifestaron que pudo tratarse de una coincidencia y agregaron que no hay ninguna prueba de que las bebidas energéticas puedan llevar a la necesidad de un marcapasos.

"Después de sufrir palpitaciones y desmayarme, recurrí a un médico. Las bebidas hicieron que mi corazón latiera más rápido, lo que causaría palpitaciones. Luego, mi ritmo cardíaco se reducía a 20 latidos por minuto y necesitaba tomar otra bebida", dijo. Profesionales aclararon: "El ritmo cardíaco normal es de 60 a 100 pulsaciones por minuto".



En diálogo con medios locales, la mujer trató de concienzar a los consumidores de este producto y expresó: "Se me rompe el corazón cuando veo a nenes tomando este tipo de bebidas sin saber las consecuencias que pueden llegar a traer. Me hubiese gustado que alguien me advirtiera sobre esto cuando todavía estaba a tiempo".

Además, describió: "Sufría palpitaciones y desmayos porque tomaba demasiadas bebidas energéticas. Además, comencé a sentir que las necesitaba para vivir, era como una adicción. Como trabajo por las noches, las tomaba para pasar el día, me ponían bastante hiperactiva".



Al concluir, aclaró que aunque los médicos no descubrieron la causa concreta de su bloqueo cardíaco, profesionales dijeron que el consumo de bebidas energéticas empeoraron la dificultad.

Luego de que le colocaron el marcapasos, la señora de 32 años manifestó tener una "nueva vida" y dijo que ya no siente su corazón arruinado.

La mujer es madre de tres pequeños.