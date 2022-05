Una mujer le habló a su vecina para pedirle que baje la intensidad de los gemidos, sin embargo, ella no estaba en su casa en el momento de los hechos. Luego de una ida y vuelta de mensajes de WhatsApp, enojo e insultos, se llegó a un inesperado final que dejó perplejo a todos los personajes, pero sobre todo una gran enseñanza acerca de los chismes.

Vivir en un edificio es bastante complejo, ya que tenés que estar en armonía con todos. Además, es sabido que las paredes de estas construcciones no suelen ser muy gruesa con lo cual, toda la vecindad se termina enterando de la vida personal de cada uno de los inquilinos. Como si fuera poco, existen esas personas chismosas que están enteradas de todo lo que pasa en el lugar y no dudan en soltar la lengua en los mementos inoportunos.

Todo empezó cuando Sonia le habló con "buena onda" a una de sus vecinas de arriba. En el mensaje le pedía que se cuidara con los ruidos sexuales para que los vecinos no mal piensen de ella. "Hola, ¿cómo te va? Perdona que te moleste por privado. Che, no te iba a decir nada por qué no sé cómo lo vas a tomar, pero anoche se escuchó todo desde acá. No quiero meterme en tu vida, pero te lo digo para que lo sepas y tengas más cuidado. Besos", escribió la mujer por WhatsApp.

Rápidamente, la chica de al lado le preguntó ¿Ruidos de qué?. La señora respondió con vergüenza "De eso, ya sabes. La cama, los gritos". La joven se río y le aseguró "Gracias por avisar, pero ha sido en otro departamento".

Sonia, algo enojada, le comentó "Si te escribo es porque estoy segura de que fue en tu departamento". La vecina sostuvo que ella no era porque no estuvo en su departamento en toda la semana porque estaba en Salta. En ese momento, la charla se tornó incómoda para ambas. Además, que las dos mujeres quedaron sorprendidas ante el hecho.

Cuando "la chusma" se dio cuenta de que metió la pata, trató de desviar el tema. Sin embargo, también puso cizaña. "Si vos lo decís, vos sabrás", escribió la señora. La joven inquilina continuó "Para, para... ¿Vos estás segura de que fue acá?", y le insistió que le dijera la verdad.

"Mirá, te escribí para que no tengas quilombo con los vecinos y metí la pata hasta la mierda. Si fue en tu departamento, escuche todo desde que salí del ascensor", dijo Sonia. La vecina muy enojada le confirmo "Me gorreó, gracias por avisar. ¡Ya lo llamo!".

Una hora más tarde, la chica de al lado le volvió a hablar para contarle como siguió el asunto. "¡Ya hablé con él! No quería hablar porque está trabajando y lo negó. Le dije que mi hermana vino y lo escucho. ¡Me lo seguía negando!, manifestó la damnificada y agregó "Le tiré todo por la ventana. Me destrozo. ¡No entra más!".

Sonia, algo culposa, le escribió "Perdón por armar semejante quilombo, no era mi intención. Me siento mal", sin embargo, la vecina apoyó la acción de la mujer y le afirmó "Culpa tiene que sentir él por basura". Además, anunció "Hasta el plasma le tiré a esa mugre inmunda".

En ese momento el chat se tornó nuevamente sorpresivo. "Tranquila, Gabi no hagas locuras. Trata de calmarte", expresó Sonia. Rápidamente, la vecina sostuvo "¿Qué Gaby? Yo soy Sandra". La señora le preguntó "¿Vos no sos Gaby del 4C?".

Sandra, muy enojada, le dijo "Ah no, vos sos una pel*** fenomenal" y le proclamó "Yo a vos te cag*** a trompadas". Sonia le pidió que sean mujeres civilizadas y que entienda que fue una simple confusión. Sin embargo, la vecina no se calmó.