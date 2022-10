Continuamente se generan nuevos debates en Twitter que, instantáneamente, logran captar la atención de los usuarios. Esta vez, un médico polemizó sobre la “dependencia” de los hombres que asisten a su consultorio. “Le preguntan todo a la mujer”, sostuvo indignado, y estallaron de anécdotas la red social.

Sea cual sea la consulta, asistir a un centro de salud no suele ser agradable para los pacientes, pero es una parte indispensable de la vida para asegurarse un buen estado físico y mental. Sin embargo, no todas las personas reaccionan de la misma manera cuando se encuentran frente a un médico.

En los últimos días, se generó una polémica en Twitter, luego de que Federico Triberio revelará el accionar de los hombres mayores a 35 años cuando accedían a su consultorio médico. “Sorprendido, pero no”, comenzó el descargo que se volvió viral y provocó diferentes opiniones en los demás usuarios.

A través de su cuenta personal, problematizó: “La cantidad de masculinos +35 que atiendo y le preguntan TODO A LA MUJER”. Mientras que aprovechó la oportunidad para revelar un caso particular de un señor de 42 años que “rompió todos los esquemas” con el inédito pedido a su esposa.

El tweet del médico que se volvió viral.

“Amor, vení que el médico te va a decir cada cuánto tengo que tomar la medicación”, le exigió el paciente a su pareja. Rápidamente, comenzaron a llegar centenares de mensajes en la publicación acerca de esta “dependencia” de los hombres, que no suelen hacerse responsable ni de su propia salud.





Estalló la polémica ante el viral tuit

La publicación de @FedeTriberio alcanzó los 70 mil me gustas en la red social y más de 2.500 retweets. No tardaron en llegar decenas de mensajes con anécdotas insólitas de varones en consultorios médicos. “El que no tiene pareja, cae con la madre a la guardia”, respondió un usuario, a lo que una mujer le contestó: “Una vez vi una señora que se refería al ‘nene’ que se siente mal. Tenía como 30 años el nene”.



Real. Una vez vi una señora que se refería al "nene" que se siente mal . Tenía como 30 años el nene — Abril27 (@Reinasarasa) September 30, 2022

“Me hizo acordar a la vez que mi viejo fue al hospital solo y volvió diciendo que tenía que ir al ginecólogo y la exmujer le dijo: ‘vos sos pelotudo, al kinesiólogo te mando’”, comentó Estefanía, sobre su padre de 42 años.

Asimismo, otra usuaria comentó que en su familia su mamá debe entrar a los consultorios médicos por tres personas distintas: “Va con mi hermana (por ser menor), con mi abuela (por ser vieja) y con mi papá (por ser hombre)”.



JAJAJA en mi familia todos tenemos hipotiroidismo. Mi mamá entra al consultorio 3 veces: con mi hermana (por ser menor), con mi abuela (por ser vieja) y con mi papá (por ser hombre). — Lu �� (@CitereaLR) September 30, 2022

Así fueron llegando decenas de comentarios que confirmaron lo postulado por Federico: “Doctor, dígame qué tengo porque mi mujer me va a preguntar”; “Delegan todo a la esposa”; “Basta de maternar pelotudos”, entre otros.