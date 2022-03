La relación entre los dueños de las propiedades, las inmobiliarias y los arrendadores, no es fácil ni en Argentina ni en el mundo y esta historia lo demuestra a la perfección. Una pareja que renta un departamento en Queens, Estados Unidos, se cansó de que sus inquilinos no les pagaran el mes, entonces decidieron tomaron una medida drástica y polémica. Escracharon con un enorme cartel a los convivientes.

Esta historia fue dada a conocer por @spinkii.baddest en su cuenta de TikTok. A través de un video mostró la enorme pancarta que estaba pegada en al frente de una residencia. "Mis inquilinos del primer piso no me están pagando el alquiler", decía el cartel blanco con letras en negro.

La joven tiktoker ante la sorpresa comentó "Nueva York no es un lugar real #rentademasiadoalta". Además, preguntó a sus seguidores si les parecía bien lo que el propietario había hecho y si ellos harían lo mismo ante una situación similar.

El video se hizo rápidamente viral. Actualmente, el corto tiene más de 373 mil reproducciones, casi 17 mil "me gusta" y miles de comentarios tanto a favor como en contra de los dueños del departamento. "Lo siento, pero los ocupantes ilegales no deberían tener derechos en lo que respecta a la vivienda. No es justo para los propietarios", escribió un usuario. Por otro lado, una mujer respondió "El alquiler es tan alto. Siguen aumentando el alquiler sin renovaciones".

"Mis inquilinos del primer piso no están pagando la renta"

Debido a la repercusión que tuvo el video, los propietarios salieron a dar su punto de vista de lo sucedido en el diario The New York Post. Primero que nada, confirmaron que el cartel era real y que no era una noticia falsa. Luego informaron que el departamento se encuentra ubicado 175th Street, en Springfield Gardens, New York. Según informo la pajera, dentro de la residencia viven dos familias y les deben un total de 17 mil dólares, es decir, 1.869.755,06 pesos argentinos.

Calvin y Jean Thompson, los dueños del piso, aseguraron que intentaron hablar muchas veces con los convivientes, pero como no hubo respuesta, debieron tomar el escrache como última alternativa para que sus inquilinos les paguen o se vayan del sitio.

Queens es el distrito más grande de Nueva York.

Si bien las familias residen en el departamento desde 1989, en estos últimos años el retraso del pago es constante. Debido a las moratorias de desalojo que Nueva York aplicó desde la pandemia del Covid-19, los propietarios están imposibilitados para sacar a los inquilinos del edificio de manera legal.

Según informaron los dueños, los problemas comenzaron en julio del año pasado, cuando decidieron aumentar el precio de alquiler de 1800 a 1900 dólares al mes. El costo estaba congelado desde hacer nueve años, aseguraron los Thompson.

Por otro lado, la madre de la familia "usurpadora" también habló con el diario estadunidense. La señora es trabajadora en el Departamento de Servicios Sociales de la ciudad, entonces conoce bien las leyes de alquileres. Según su relato, ellos trataron de dejar el pago en 1,800 dólares, pero como los Thompson se negaron a aceptarlo, decidieron tomar la casa y dejar de pagar.

En estos últimos días, los inquilinos contrataron a un abogado, quien ya inicio acciones judiciales contra el matrimonio. Andreas Spiker, el letrado que representa a la familia conviviente, dijo en el The New York Post que el cartel es una forma de acoso y solo perjudica a los Thompson.