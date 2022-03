En vísperas del próximo 24 de marzo, este lunes 21 comienza la semana de la Memoria, la Verdad y la Justicia del Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos “ Madres de Plaza de Mayo”. El evento contará con una serie de charlas y conferencias, a realizarse hasta el 29 de este mismo mes. En adición, numerosas personalidades destacadas confirmaron asistencia.

El jueves se cumplirán 46 años del último golpe de Estado cívico-militar que sufrió la Argentina, a manos del teniente Jorge Rafael Videla, que derrocó al gobierno de María Estela Martínez de Perón, quien había asumido en su cargo tras el deceso de Juan Domingo Perón en 1974.

Por lo tanto, el instituto brindará esta serie de charlas que serán brindadas por varios políticos, ex jueces, funcionarios y otras personalidades de la cultura. Para muestra un botón, ya confirmaron su presencia Rafael Bielsa (embajador argentino en Chile), Guillermo Carmona (secretario de Malvinas), Rosana Bertone (ex gobernadora y actual diputada nacional), Eduardo Valdés (diputado nacional), Raúl Zaffaroni (ex juez de la Corte Suprema de Justicia) y Dora Barrancos (socióloga), entre otros

Además del mencionado tópico, también se abordará la Guerra de Malvinas y la soberanía argentina sobre el archipiélago austral, dado que el día 2 de abril se cumplirán 40 años del inicio del conflicto bélico con Gran Bretaña.

La semana de la Justicia, la Verdad y la Memoria

Los eventos comenzarán el lunes mismo, con la exposición de Bielsa y Valdés, que abordarán el "Conflicto bélico y derechos humanos en el contexto de un cambio de época". En cuanto al martes, Barrancos se unirá a las escritoras Gloria Peirano y Lucila Grossman, para abordar cuestiones de sobre "Género y memoria: una mirada desde la historia y la literatura". Además, el miércoles 23, la Defensora del Público Miriam Lewin y el profesor Javier Romero abordarán el tema "Por la memoria, la verdad y la justicia. La manipulación mediática".

Ciclo de encuentro y debate a 46 años del golpe de Estado cívico-militar.

Semana de la Memoria por la Verdad y la Justicia. pic.twitter.com/OwKHXndf99 — Inst Universitario Nacional de Derechos Humanos (@iunma_oficial) March 18, 2022

El 24 no habrá actividades debido al aniversario y el viernes se retomarán las actividades de la mano de la exprocuradora Alejandra Gils Carbo, el fiscal Jorge Auat y el sociólogo Jorge Elbaum, quienes hablarán sobre las "Disputas en la construcción de la Memoria".

El fin de semana no se detendrá la actividad, y Raúl Zaffaroni y el fiscal Alejandro Alagia disertarán sobre el tema "Por la memoria, la verdad y la justicia. Crímenes de Lesa Humanidad". El lunes 28 la educadora Silvia Vilta y la periodista Sandra Russo expondrán el tema "Por las banderas de la memoria, la verdad y la justicia: lo que somos".

Por último, el martes 29 de marzo, el excombatiente de Malvinas e investigador del Museo Malvinas, Mario Volpe, Rosana Bertone y Guillermo Carmona, expondrán sobre "Conmemoración del 40° aniversario de la Guerra de Malvinas. Malvinas: memorias, presente y futuro".

En adición, el instituto, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, difundió un comunicado explicando que el evento “aborda la problemática de los Derechos Humanos desde una perspectiva amplia y compleja, los concibe como derechos sociales inherentes a la condición humana y el fruto de luchas sociales y de las conquistas históricas de los pueblos”, desde "una perspectiva integral, que concibe a las instituciones del Estado como promotoras y garantes de los derechos para todas/os las/os sujetos sociales que habitan el territorio nacional".

Por último, resaltaron el desarrollo de “una memoria activa que permita la no repetición de los oscuros hechos de nuestra historia y accione perforándonos como sujetos sociales capaces de construir y reconstruir nuestra historia colectiva como nación, promoviendo el ejercicio colectivo de la memoria y explicitando continuidades y rupturas en nuestro presente".