Un joven extranjero subió un video a TikTok donde explica cómo es la movida de los dólares en Argentina a través de una experiencia que tuvo él, tras compra una hamburguesa en un local de comida.

“Hoy hice un error muy grave, compre una hamburguesa con mi tarjeta de crédito en Argentina. Pensarían que es algo normal de hacer como turista, ¿no?”, comenzó introduciendo el joven el tema.

Luego explicó: “Pues en Argentina, no lo es. En argentina está pasando algo de locos, yo diría, de la situación económica. Un ejemplo básico. Yo acabo de comprar este “hamburger” y me acaba de salir 6,59 pagando con tarjeta”, contó el joven.

“Pero si lo hubiera pagado con dinero que cambio en la calle, ¿me hubiera salido cuanto?”, preguntó el tiktoker a un amigo suyo, que todo indica que es argentino.

“$970” contestó, rápidamente, el chico y explicó: “Pasa que en Argentina hay dos tipos de cambios, entonces al dólar que podemos conseguir nosotros, que es casi el doble del oficial, el que da el Estado, nos estaría saliendo 3.66 USD”.

Sorprendido, el turista reaccionó diciendo: “O sea, la mitad, es una locura lo que se queda el banco, básicamente”.

“Viajando el mundo nos encontramos con que cada país tiene una moneda o un cambio oficial? ¿No? ¡Pues Argentina tiene más de 7 cambios! Algo que me confundió cómo turista. Muchos no saben, pero Argentina ha pasado muchos momentos de hiperinflación en su economía a través de su historia”, escribió el chico en el epígrafe del video.

Y luego explicó: “En términos generales, la hiperinflación es un caso extremo de la inflación normal y ocurre cuándo hay un rápido aumento en la cantidad de dinero circulante que no está correspondido por un aumento similar en la cantidad de bienes y servicios existentes en la economía”.

“Hoy día Argentina está en el ranking de los 5 países con más inflación al nivel mundial. Muchos argentinos ahorran comprando dólares, ya que es una manera segura para que no devalúen por la inflación sus ingresos que son pagados en pesos”, contó.

Y por último explicó los tipos de cambios que existen actualmente en el país: “Uno de los cambios es el dólar blue que también se conoce como dólar ilegal, black o negro. Cuál es un cambio ilegal para referirse al dólar estadounidense comprado ilegalmente en el mercado negro”.

“Este se consigue en la calle y no con el gobierno que ofrece el dólar oficial, que siempre es mucho menor”, siguió explicando el autor del video y luego ejemplificó: “Si yo cómo turista, con banco extranjero, uso mi tarjeta, me cambian al dólar oficial, que es un cambio muy bajo. Mientras si traigo dinero en efectivo y lo cambio al dólar blue en la calle me dan el doble del valor del oficial… ¡Lo que significa que todo me sale a mitad de precio!”.

“Es un tema muy complejo, pero aquí traté de explicarlo con todo lo que llevo aprendiendo con los locales argentinos”, cerró.

Como era de esperarse, el video se volvió viral en las redes sociales y cosechó más de 27.000 “me gusta” y casi 1.000 comentarios donde los usuarios dieron su opinión sobre el tema.

Los comentarios de las personas bajo el video

“Lindo país para visitar, pero su economía está afectando mal”, escribió una chica. “Lo que llamamos en Venezuela, dólar oficial y dólar paralelo, pero decían que Argentina no es Venezuela”, comentó una joven venezolana. “Los bancos siempre de vivos, ellos nunca pierden”, escribió un chico. “Es que no es una regulación del banco. El problema es el estado que “fijo” el precio del dólar. No lo entenderías, Argentina…”, argumentó un hombre. “Eso ya lo vivimos en Ecuador, una hiperinflación diaria, y la única solución fue dolarizar”, comentó un ecuatoriano.