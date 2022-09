Un reconocido bar de España quedó inmerso en una polémica por el insólito gasto adicional que agregaron al ticket. “No sabía que era ilegal…”, justificó el dueño del restaurante, ante las numerosas críticas que surgieron en las redes sociales con respecto a los cobros del pedido.

El hecho sucedió en el municipio catalán Lloret de Mar, donde un restaurante ubicado en la avenida América fue foco de las críticas. Todo comenzó cuando un cliente compartió el resumen que le otorgaron al finalizar su merienda y quedó impactado frente al sorpresivo recargo.

¿De qué se trató? El pasado 7 de agosto, en la Cafetería Bella Ciao, el hombre pidió un café con leche, otro café solo, un zumo natural pequeño y una Schweppes, por lo que le cobraron 7,23 euros. Si bien el precio no fue el inconveniente, sí el gasto extra que figuraba en la cuenta.

Allí el restaurante le adicionó 30 céntimos, que incluían el costo por dos hielos (20 céntimos) y un limón (10 céntimos). Frente a lo insólito de cobrar el hielo para el café, muchos usuarios hicieron eco de esta secuencia y pusieron en discusión la legalidad de incorporar este gasto.



El gasto adicional que indignó a los clientes.

Enseguida, la historia se viralizó en redes sociales y varias personas se acercaron a comprobar si era cierto. Al restaurante no le quedó más opción que disculparse por la acción, pero su respuesta fue aún más sorpresiva.





La reacción del restaurante

Dos días más tarde, un reportero español quiso corroborar si la historia que se viralizó era cierta y pidió tanto una bebida con hielo y otra con limón. Sin embargo, al mirar la carta, en ningún momento se mencionaba un suplemento por estos dos elementos.

Aun así, cuando le llegó el ticket, la historia se repitió. Por eso, el hombre le denunció el hecho a la camarera y ella se disculpó avergonzada: "No, no te lo cobro. Es que, claro, yo no sé nada de este tema porque yo hago lo que me piden. Y como siempre me han dicho que hay que cobrarlo... pues yo lo he puesto. Pero se lo voy a comentar al jefe", manifestó.



Otro periodista corroboró el recargo.

El periodista insistió en que le cobren el adicional, aunque de todas formas buscó hablar con el jefe del local para comprender por qué se sumaba este gasto. “Cada cosa a mí me cuesta algo. Pongo precio normal y si alguno pide hielo, pues añadimos un precio de hielo y las personas que no quieren, pues no vamos a cobrarles con hielo”, sostuvo el dueño y añadió: “No sabía que era ilegal o sancionable. Vamos a buscar una solución, ponerlo en la carta”.

Vale destacar que la ley no le impide a los bares, cafeterías o restaurantes cobrar el hielo a los clientes, ni tampoco el limón. Sin embargo, es su obligación que el precio de todos los productos que ofrecen esté incluido en el menú o carta oficial. Si estos no están registrados, el cobro de los mismos pasa a ser ilegal.