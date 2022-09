Que internet ha revolucionado las formas de comprar y vender no es novedad. Plataformas como Mercado Libre, MarketPlace y otras, se han instalado como la manera más fácil y cómoda de ofrecer y buscar todo tipo de productos.

Con la practicidad como uno de los principales beneficios, las transacciones electrónicas presentan su lado B, con algunos riesgos que corren tanto quienes publican como quienes compran: las estafas están a la orden del día y, si no se está lo suficientemente atento, es bastante fácil caer.

Muchas personas de “mala fé” se encuentran atentas para “atacar” a cualquier desprevenido que se crucen en el mundo virtual para quedarse con su dinero. Una vez que toman contacto en las plataformas, usualmente pasan al terreno de WhatsApp para cerrar las transacciones sin dejar rastros en las plataformas de venta.

Y el siguiente caso tuvo un adicional bastante peculiar, porque una joven intentó ser estafada pero el “chanta” se arrepintió a mitad de camino y decidió no llevar a cabo su deshonesto plan: “Mi estafador se arrepintió jajaja”, publicó @LuRobad en su cuenta de Twitter, acompañando una captura de pantalla de la conversación de WhatsApp con el ladrón virtual con el fin de cerrar la operación.

“Perdón Luci. No te merecés nada malo”, le escribió el estafador 2.0 a la chica. “Noto que sos una mujer de bien. Trabajadora, estudiosa”, dijo el hombre cuando comenzó a arrepentirse de lo que estaba a punto de consumar. Y remató: “No sos una porquería como yo”, en claro tono de disculpas.

La publicación tuvo más de 19.000 “me gusta” y cientos de comentarios de usuarios interesados por saber más acerca de la particular historia: “Final feliz. Decime que te invitó a salir y te hizo pagar con la guita que te ahorró de la estafa”; “El estafador: si no la pongo con esto me mato”; “Jajajaj queria afecto el presidiario”; “Que pasó en esa hora que descubrió que sos de bien, trabajadora y demás?”; “Un distinto”, escribieron los usuarios.

Mi estafador se arrepintió jaajajaaj pic.twitter.com/n6ND2NkS9F — Lucia Robador (@LuRobad) September 7, 2022

Además, hay quienes bromearon con la paradoja del apellido de la joven, quien se llama Lucía “Robador”: “Vió que te llamabas Robador y arrugó”; “Ladrón que le roba a ladrón”; “¿Cómo con ese apellido la estafadora no sos vos?”; “Lucía no puedo evitar ver la ironía de que tu apellido es Robador y no sólo te intentaron estafar a vos sino que además el estafador se arrepintió por ser vos buena persona. Es una poesía”, comentaron.

Para cerrar el hilo de comentarios, Lucía se explayó un poco más y contó más detalles del episodio: “Publiqué para vender una cama y me escribió super interesado que la quería, le pasé más fotos y me preguntó si recibía transferencia, le digo que sí, que no había drama y bueno, en el momento de consumar...”.