Las tendencias en el mundo de los tatuajes van y vienen, por lo que tatuar algo sentimental en tu cuerpo para siempre puede terminar en un desastre. Muchos amantes de la tinta son elogiados por sus piezas poderosamente significativas, pero otros son sorprendidos con serios errores de por vida.

Ya sea que se trate de un error ortográfico desafortunado o de una relación fallida, los casos de tatuajes virales casi siempre terminan en una cita para remover tatuajes. En este caso, una internauta recurrió a TikTok para darle a un joven enamorado las malas noticias sobre la traducción de un tatuaje dudoso, en un video hilarante que llamó la atención de los usuarios en la plataforma y provocó más de una risa.

Con lo que parecía un diseño sin problemas, un hombre reveló que había elegido tatuarse las iniciales de su pareja en chino en la parte superior de su espalda. El usuario mostró el tatuaje en un video de TikTok, donde se sacó la remera para revelar el significativo tatuaje, que se encuentra entre dos grandes alas de ángel en cada hombro.

Una mujer llamada Shannon, que publica bajo el nombre de usuario @shannon.iao en la plataforma, fue la encargada de contarle al enamorado que la traducción de su tatuaje no había funcionado como él había planeado. En respuesta al video del tatuaje, Shannon, que es de Hong Kong, hizo su propio clip con las palabras "no tiene sentido hermano" como título.

Aunque el video original no reveló el nombre de la pareja, Shannon está convencida de que la tipografía tiene que ser un grave error de traducción, ya que en realidad equivale a las tres palabras: "prueba", "especial" y "monja budista" en Chino. Según Shannon, el desastroso tatuaje se debe a la falta de comprensión del lenguaje del que se deriva el tatuaje del hombre.

Esto se debe a que el chino no es un idioma fonético, lo que significa que la pronunciación de una palabra no está relacionada con la forma en que se escribe. Como señalan muchos de los comentarios en el video de la mujer, es posible que el hombre haya usado Google Translate para encontrar el nombre de su pareja, pero el verdadero significado es algo muy diferente, ya que no hay una traducción directa.

Si bien algunos comentaristas afirmaron que el tatuaje se traduce como el nombre de Courtney, Shannon desacreditó el significado y explicó la desafortunada realidad de la redacción. Ella dijo: "No hay traducción para Courtney en chino... simplemente lo 'deletreó' fonéticamente, lo que se traduce en palabras muy aleatorias que no tienen sentido".

Muchas personas acudieron en masa a la sección de comentarios para criticar el serio descuido del hombre: "Nunca entendí por qué la gente se tatúa un idioma que no entiende", comentó un usuario. "Su nombre en francés en mi cuello: baguette croissant éclair", se burló otro.