"El que avisa no traiciona", afirma el dicho, y no puede ser más verdad. La inseguridad en Argentina no es en absoluto un secreto, pero nunca está de más advertir a conocidos, amigos y familiares cuando están por pasar por una zona que tiene fama de ser peligrosa. Así lo hizo el amigo de una usuaria de Twitter, cuya advertencia y subsecuente reacción se volvieron virales en la red social.

En la publicación que se volvió viral, la internauta (@selflessblur) compartió con sus seguidores la singular advertencia que le hizo un amigo junto a la invitación a su hogar: "Mi amigo puso en el grupo que no vayamos muy bien vestidos a su casa por si LAS DUDAS NOS CHOREAN", escribió la joven desde su cuenta personal de Twitter.

mi amigo puso en el grupo que no vayamos muy bien vestidos a su casa por si LAS DUDAS NOS CHOREAN y estoy yendo en el bondi literalmente así pic.twitter.com/JRWSw1aN7U — flor (@selflessblur) August 20, 2022

"Estoy yendo en el bondi literalmente así", agregó la internauta, proporcionando una foto del influencer ruso Hasbulla Magomedov para ilustrar su reacción a la alerta de su conocido. La anécdota de la tuitera resonó con los internautas argentinos y, en pocas horas, logró reunir casi 43 mil "me gusta", más de 800 retuits y decenas de comentarios reaccionando al tuit viral.

Varios de los usuarios de Twitter se sintieron identificados con la historia de la tuitera, confesando haber recibido o tenido que realizar la misma advertencia a la hora de movilizarse por Buenos Aires y otras partes de Argentina. "Yo cuando invité a los pibardos, entrá si querés salí si podés", comentó con humor una cuenta.

Varios de los comentarios halagaron el gesto del amigo para con sus invitados: "bien ahí los que te avisan que te pueden robar JAJAJAJAA", comentó una cuenta. Otros señalaron que, al visitar ciertas localidades, no tendría que hacer falta una advertencia: "No hace falta que te lo digan, hay q ir vestido así nomás para que no te roben en cualquier lado, bien empilchado sos un blanco llamativo", señaló otra cuenta. "Aunque quiera no tengo nada muy caro para usar jsjsjs", acotó un tercero.

Por último, y como suele suceder con las publicaciones virales en plataformas como Twitter, varios de los comentaristas también compartieron sus propias anécdotas vinculadas al tuit viral. Un usuario en particular sorprendió con el recuerdo del método de protección que emplearon sus amigos para salir por el barrio ya entrada la noche: "re los pibes cayendome a las 12 de la noche, una vez querían ir a comprar birra por acá y antes de salir me dijeron che tenés un cuchillo? Y SE LLEVARON EL CUCHILLO EN EL BOLSILLO".