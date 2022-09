La llegada al país de Dua Lipa emocionó a sus miles de fanáticos. La estrella pop se presentó el pasado martes en el Campo Argentino de Polo -esta noche es el segundo show- y además de repasar sus hits, el público coreó un inesperado tema viral: "Eduardo, vení a buscar a Juan Cruz".

En realidad, se trató de una reversión de la canción creada por el trío “Ultimátum” para buscar al padre de un nene perdido en la Plaza Dorrego, del barrio porteño de San Telmo.

En este caso, los eufóricos espectadores que se retiraban del recital de Dua Lipa comenzaron a cantar "Martina, Perdiste tu DNI...". Al parecer una persona encontró el documento de una joven y los presentes tuvieron la brillante idea de entonar el popular tema de TikTok para encontrar a su dueña.

El video fue subido a la red social por el usuario @aguskast y causó furor: el clip con la leyenda "POV: perdes tu documento en Dua Lipa" consiguió más 30 mil likes y ya tiene más de 180 mil reproducciones.

El posteo no tardó en llegar a otras redes sociales, causando un efecto similar. De hecho, en Twitter también cosechó miles de "Me gusta". Además, la mayoría de los internautas destacaron la creatividad de los argentinos: "Mejor país del mundo", "Yo no pedí ser Argentino, solo tuve el privilegio" y "Solo decir gracias Argentina", fueron algunos de los comentarios.

Dua Lipa en Argentina

La cantante nacida en Londres en 1995, pero con raíces albanesa-kosovar llegó el lunes a Buenos Aires, en el marco del tour Future Nostalgia,

La ídola pop, una de las más reproducidas de Spotify, agotó las entradas para sus dos shows en al Campo Argentino de Polo, con capacidad para 30 mil personas.

Además de sus shows, la artista se hizo tiempo para recorrer la ciudad: visitó la tumba de Eva Perón en el cementerio de la Recoleta, paseó por Caminito, visitó una emblemática librería y fue a comer a uno de los clásicos bodegones porteños.

Dua Lipa se aloja en el Hotel Four Seasons y el pasado lunes por la tarde salió a firmar autógrafos y se fotografió con los miles de fanáticos que la esperaban fuera de establecimiento.