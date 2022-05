Todos comentemos errores, pero hay algunos que causan mucha vergüenza. Florencia Muzalski, @Flormuzalski, pasó un momento muy incómodo cuando se dio cuenta de que el delivery que había pedido estaba muy lejos de su casa por una sorprendente e insólita razón. Los hechos de le dejaron una gran lección de vida y se viralizó.

Cuando uno está antojado de algo rico, hace cualquier cosa con tal de conseguirlo. Los domicilios de comida funcionan como un excelente aliado en estos momentos "desesperantes". Sea cual sea la hora, gracias a las aplicaciones en poco tiempo podemos tener en la palma de nuestras manos lo que tanto deseamos saborear. Sin embargo, a veces puede salir mal y nos podemos llevar una enorme sorpresa.

Es cotidiano encontrar en Twitter anécdotas o historias que salen de lo común por ser bizarras o locas. Aunque parezcan situaciones aisladas, muchas de ellas son más frecuentes de lo que nos imaginamos. Este es el caso de Florencia Muzalski, la chica que se hizo viral por contar que el fin de semana paso mucha vergüenza cuando se dio cuenta el error que había cometido al pedir un reparto.

La joven se encontraba en Santo Tome, Corrientes, y quería comer churros. Como las ganas no se le iban, decidió buscar en Google algún negocio o panadería que haga envío de esta tradicional, clásica y sabrosa masa argentina. Luego de revisar varias páginas llegó al contacto de "De santos Churros".

Florencia hizo el pedido vía WhatsApp. En cuanto solicito el delivery le preguntó al comerciante cuando tiempo tardaría en llegar más o menos. El vendedor muy seguro le dijo que en 15 minutos iban a estar en su domicilio. El tiempo pasó y la moto nunca llegó, entonces la chica volvió a insistir.

Muzalski le envió "¿Salieron?". Rápidamente, desde el local le contestaron "Sí. Estamos lejos" y le aseguraron "Ya debe estar por llegar". Al leer estos mensajes, se le encendió la duda y empezó a analizar la situación.

"Discúlpame, pero son de Santo Tomé Corrientes?, preguntó Florencia a "De santos Churros". Desde el local gastronómico le respondieron "No. Santo Tomé Santa Fe". La chica se llevó una gran sorpresa cuando leyó el error de ubicación que cometió y tuvo mucha vergüenza por el empleado del lugar que se había tomado el trabajo de hacer el delivery.

Luego de lo sucedido, subió una foto en Twitter donde se podía apreciar el chat completo de la insólita historia. "Literal estaba lejos", escribió Florencia. Al instante, el tuit comenzó a circular por la red social y cientos de personas comenzaron a comentar al respecto.

"La otra vez quise pedir a un por mayo de bebidas y me tiran 'somos de Córdoba, pero de CÓRDOBA ESPAÑA', contó un usuario. "Me pasó lo mismo con una torta para un cumple. El día de pactar la entrega, no conocían la zona. Mando ubicación y me dice estoy en Santo Tomé Santa Fe Tuve que buscar quien me haga la torta a horas del cumple", manifestó una mujer.

"Me pasó con unas donas que estaban mortales, la vergüenza que me agarró después de ver que eran de Santa Fe me duró 1 semana aprox.", declaró una chica. "Me paso lo mismo con unas terribles hamburguesas con papas. Las ganas me quedaron...", aseguró un chico. Como todo viral, no faltaron los memes que representaron la situación.