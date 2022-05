Con temperaturas de hasta ocho grados, se registró en Argentina la noche más fría en lo que va del 2022. Por lo tanto, posiblemente con bolsa de agua caliente en los pies, los creadores de contenido inundaron de memes las redes sociales.

Si bien hasta el momento el otoño estaba mostrando mucha moderación, con sensaciones templadas y poca lluvia, mayo vino con un golpe de timón incluido. A un poco más de un mes y medio para que llegue el invierno, el frío fuerte se hizo presente.

En las redes sociales, particularmente en Twitter, las opiniones fueron mixtas. “Tengo mucho frío, pero estoy feliz porque es mi época favorita del año”; “¿Cómo puede haber gente que celebre el frío?”; “Físicamente: repasando para mañana. Mentalmente: por acostarnos y hacer cucharita con este frío”; ” Frío te odio, pero disfruto un montón estar acurrucada tapada hasta la cabeza”; “Hace mucho frío, mejor me baño mañana”; “Que hermoso el frío, un té y a dormir con 20 frazadas”; “Lo que si me gusta del frío, es que podés comer cualquier guiso con vino y nadie te está en modo policía diciendo ‘el vino es solo para el invierno’ porque hasta con eso se te ponen en gorra” y “yo no sé cómo hoy a sobrevivir el invierno, si todavía no hizo tanto frío y yo ya tengo 6 colchas puestas, la bolsa de dormir, la bolsa de agua caliente y mi gata al lado”, escribieron los usuarios.

¿Cómo sigue el pronóstico para la semana?

Si bien la temperatura ‘toco fondó’ en la noche de lunes y seguirá así en la madrugada del martes, lo cierto es que la primera semana de mayo estará bastante templada. Para muestra un botón, tantos las temperaturas máximos y mínimas se verán incrementadas a medida que transcurran los días.

En efecto, el crecimiento será de forma exponencial, por lo menos hasta el domingo. A pesar de los ocho grados iniciales, la mínima irá subiendo y tocará su techo el domingo, donde será de 11 grados.

En cuanto a la máxima, oscilará entre los 18 (martes), 21 (miércoles y jueves), 22 (viernes), 23 (sábado) y 24 grados (domingo).

Los mejores memes del frío polar