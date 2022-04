En las redes sociales, los usuarios cuentas distintas experiencias que les suceden día a día. Algunas de esas anécdotas se viralizan sobre todo por ser situaciones insólitas. En este caso, un joven contó que encargó una torta decorada con el guante de Thanos, villano de Marvel, pero al final le entregaron algo completamente diferente. El muchacho decidió compartir el resultado con sus seguidores y se volvió viral en las redes.

El protagonista de este hecho en un joven que utiliza el usuario @chilomilo1, en TikTok. Este joven de México precisaba de un pastelero con experiencia que pueda hacer una torta con una decoración especial dado que tenía una reunión especial a la que debía asistir. Es por eso que publicó lo que necesita en Facebook y al poco tiempo una pastelería cercana a donde vive se contactó con él para ofrecerle sus servicios.

El joven al ver la confianza que tenían los encargados del negocio en la calidad de sus trabajo, no dudó en enviarle unas fotos de lo que quería: una torta realista con el guante de Thanos, uno de los villanos del Universo Marvel. Desde la pastelería le respondieron que “era fácil de hacer” y que lo tendrían listo en poco tiempo.

El influencer pagó el total del producto más el envío y pactó una fecha límite. Pero llegó esa fecha de entrega, pero no recibía la torta. Comenzó a preocuparse y temía haber sido estafado. Es por eso que se contactó con la pastelería y les pidió si podían enviarle una foto de su pedido terminado.

No obstante, la imagen que recibió a través de WhatsApp lo dejó decepcionado. Y es por eso que decidió hacer un clip, para exponer al negocio que le prometió algo y al final le entregó un producto distinto.

“Es una vergüenza. Me da pena ajena lo que me mandaron contra lo que yo publique que quería”, expresó el joven en el vídeo, en donde incluyó imágenes de lo que él pretendía y se observa un diseño que pidió el guante de Thanos moldeado en tres dimensiones y el mismo tenía que estar ubicado en el tope de la torta de dos pisos. Sin embargo, recibió una torta de un solo nivel y con la figura del guante que no cumplía con lo que el influencer pretendía.

.

El vídeo se viralizó rápidamente en la plataforma de vídeos de TikTok y otras redes. Por el momento posee más de 503 mil visualizaciones, cerca de 30 mil me gusta y centenares de comentarios de usuarios que no podían creer lo que había recibido.

“¿Ahí Thanos ya se había quitado el guante?”, “ya había chasqueado los dedos”, “No lo hubieses recibido. ¡Qué impotencia!”, fueron sólo algunos de los comentarios de los internautas que se sorprendieron al igual que el joven por la torta que pretendía ser el guante de Thanos.