Los cursos para personas que quieren aprender a conducir suelen ser motivo de nervios, ansiedad y miedo por los posibles accidentes o los retos del profesor ante errores de principiantes. Sin embargo, el instructor de una escuela de manejo porteña se volvió viral en Twitter por las insólitas reacciones que muestra en sus redes sociales.

Se trata de Javier Castiñeira, de 42 años, quien protagonizó uno de los tuits que se volvió tendencia en las últimas horas. “Buen día solo a él”, resumía el autor de la publicación que desató el fenómeno que comenzó en Instagram. Las imágenes que publica “El Pela” y sus divertidas descripciones son furor en la red social del pajarito.

“Pie de plomo”

Con publicaciones que datan de hace varios años, “CaryPelaOk” se volvió viral por “burlarse” de sus alumnos de la escuela de manejo en Instagram. “Pie de plomo”, describió a uno de los principiantes que pisa mucho el freno. Se volvió el profesor más buscado de una academia de conducir porteña.

De esta manera, con buena onda y mucho humor, Javier empezó a compartir fotos de los alumnos con alguna particularidad para hacer más tranquilo su trabajo. Ello produjo que miles de personas lo sigan para reírse. En pocos meses ganó 8.000 seguidores en Instagram y hoy ya suma más de 10.000.

El profe que llegó a enseñarle a manejar a Charlotte Caniggia remarcó que “si aprendió ella, pueden todos”. Una de sus posteos más virales fue hace unos años cuando escribió: “Cuarta clase del día. Pre examen con Clara. No estaba para ir a rendir, por eso reservo su identidad”. “Menos coordinación que la selección de Sampaoli. Marche una clase más”, completó con muchos emojis.

Fotos del profesor de manejo Javier (Instagram/@carypelaok).

“Lo hice porque muchos tienen la idea de que el instructor de manejo es el agreta que te caga a pedos cuando se te para el auto. Pero yo trato de que sea todo lo contrario, que sea un momento copado, que aprendan y la pasen bien”, aseguró Castiñeira al medio gráfico Clarín.

En la publicación que se volvió viral en Twitter y superó los 200 mil likes, apareció el propio “Pela” para saludar a los tuiteros que se volvieron fans. “¡Ja! Hola a 'todes'. Gracias por la buena onda. No soy el de Brazzers ja, ja, ja. No lo puedo creer a esto ja, ja, ja”, publicó para la alegría de la red social del pajarito.

Tuit viral sobre el profe de una escuela de manejo.

“JAJAJA te quiero mucho, me sacaste una sonrisa a mí y a mucha gente. Sos grande”, le contestó el autor del tuit que mostró sus reacciones y lo volvieron furor. “Jajaja gracias, loco, no sabes lo que me llena el alma poder sacarle una sonrisa a alguien”, agradeció el profe de manejo.

“La verdad no lo puedo creer. Yo solo lo hacía para pasar un momento más lindo en las clases y al final le hago pasar lindos momentos a muchos al mismo tiempo. Increíble jajaja gracias bro”, insistió Javier al tuitero que lo volvió tendencia en el Día del Amigo.