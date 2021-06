Todos los que tengan mascotas saben que difícilmente puedan distinguir entre ellas y sus hijos, son un tesoro y parte de la familia. Un claro ejemplo de esto fue la adolescente Hailey, de 17 años, quien se enfrentó a un enorme eso para proteger a sus perros. ¿El resultado? Hailey 1- oso 0.

Todo comenzó cuando una osa parda de dimensiones considerables intentó meterse al patio de la adolescente, ubicado en California, trepando por el cerco junto con sus cachorros. Por supuesto que el tamaño del animal llamó la atención de los perros (3) quienes ladraron e intentaron morder a la osa, que se defendió a arañazos.

Al ver la situación, Hailey no dudó y decidió ir mano a mano contra el animal. incluso llegó a empujarlo, haciéndola caer del otro lado del cerco. Luego del acto de valentía dispersó a sus mascotas y salió corriendo con una de ellas en brazos.

La prima de Hailey fue quien decidió compartir lo sucedido a través de las redes sociales, donde la temeraria acción volvió viral.

La escena fue captada por las cámaras de seguridad del domicilio, y cuando las compartió con su familia, no pudieron sino alarmarse por la situación vivida. La prima de Hailey fue quien decidió compartir lo sucedido a través de las redes sociales, donde la temeraria acción volvió viral.

“Pensé que solo ladraban los perros, pero cuando fui hacia allí me dije, “es un perro de aspecto raro”. Cuando me acerqué, el oso estaba literalmente capturando a uno de mis perros”, comentó Hailey en redes sociales. “Me acerqué, miré al oso a los ojos e hice lo primero que se me ocurrió, empujarlo. Empujé a un depredador. No creo que lo hiciese tan fuerte, solo para que perdiese el equilibrio. Soltó a mi perro y salimos corriendo de allí”, confesó la adolescente.

.

La joven aseguró que todos sus animales están bien, aunque ella se torció el dedo y la rodilla en el proceso. Del oso, solo se sabe que desapareció del lugar.