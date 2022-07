Trabajar en el rubro gastronómico es difícil. Dependencia, horarios variados, la gente y, sobre todo, los bajos sueldos, siempre puestos en tela de juicio cuando se trata de conseguir un buen trabajo en este ambiente.

Y nadie lo sabe mejor que los propios trabajadores del rubro. Desde los cocineros hasta los camareros, este ámbito suele ser hostil en la relación trabajo-dinero, en la que siempre sale perdiendo el empleado.

En esta oportunidad, el usuario @soycamarero compartió un chat en Twitter en el que le consultaban por personas para trabajar en un local. Si bien borró el nombre del contacto, no dudó en sacarle captura y hacerlo viral.

“Hola, ¿tienes alguna amiga sin papeles para camarera/ayuda de cocina?”, arranca el chat, haciendo una clara referencia a que buscaba empleadas para una situación laboral muy particular.

Indignado, el usuario contestó: “Para pagar en negro y explotarla como no puede exigir sus derechos trabajando en esas condiciones. ¿Por qué no buscas a una que tiene? Es más, ¿tiene que ser mujer si o si?”

Lejos de sorprenderse por el cuestionamiento, esta persona se sinceró y fue lo más clara posible. “Correcto, para que trabaje mucho y cobrando poco”, disparó, para sorpresa de cualquiera.

“Es lo que pasa. Ayudan a gente también que de otra manera no podrían salir a flote. Es lo que me han pedido que busque, yo no decido. Nadie obliga a nadie”, completó en su justificación.

El usuario, finalmente, fue tajante con su respuesta para no tener nada que ver y poder denunciar en las redes sociales lo ocurrido con la conciencia limpia: “Búscalo en otro sitio”, concluyó.

Las respuestas de los usuarios ante este tweet viral

Como era realmente difícil ponerse del lado del empleador, la indignación se apropió de todos los usuarios que leyeron este chat, el cual se hizo viral a las pocas horas.

El usuario @OscarvAggelen fue quien reclamó que se hagan públicos los detalles de la situación. “Pues deberia ser expuesto y que la gente que vaya a ese local sepa lo que hacen ahi, esto no es normal”, aseguró.

“Espero que sea una exageración para denunciar algo que pasa de forma más encubierta”, dijo el usuario Alex Murphy, a quien le respondió @EvA13: “No exagera nada, está a la orden del día”.

Finalmente, una de las posturas que más controversias generó fue la del usuario @Bitobit3: “Las condiciones inaceptables para algunos son los salva vidas de otros que las necesitan, aquí no solo peca el empresario. El trabajador que acepta esas condiciones aunque sea por necesidad hace que el valor del resto baje y encontramos el típico ‘Si no lo haces tú, lo hará otro’”.