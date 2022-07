Nahiara Wilhalm, una joven de 18 años, necesitaba trabajo y lo consiguió a través de un posteo un tanto llamativo que publicó en un grupo de Facebook.

Nahiara es oriunda de Banfield y estudia para ser extraccionista y auxiliar de laboratorio en una institución privada de Lomas de Zamora. "Necesitaba trabajar porque se me acercaba el primer parcial y lo tenía que abonar", explicó acerca de la situación que la llevó a realizar el posteo.

Nahiara ya había trabajado en otras oportunidades pero le estaba costando conseguir un empleo que le permitiera estudiar al mismo tiempo. "Ya había hecho de todo, tiré currículums y hacía changuitas. También comenté en Facebook que, si alguien tenía un negocio y necesitaba ayuda, yo tenía experiencia. Pero no tuve suerte", expresa la jóven.

La publicación decía lo siguiente:

“Tu mamá no te quiere cuidar más la bendi ?

El papá no quiere llevarlo porque dice que te vas con un macho?

Quieren irse de joda y no tienen quien lo cuide ?

Me presento, soy Nahiara y me ofrezco como niñera en mi domicilio o al de la familia

Cualquier cosita 11248515--

Wifi y netflix incluidos

El que me conoce sabe como soy con l@s chic@s”

Ante la necesidad de conseguir trabajo, realizó una publicación el 6 de julio por la noche con una propuesta humorística y llamativa, escrita con las palabras “que se usan hoy en día” y, en menos de 24 horas, llovieron las ofertas. Gracias a aquella publicación, que tiene más de mil "Me gusta" y cientos de interacciones, la joven actualmente trabaja como niñera cuatro días a la semana.

La publicación se volvió tan viral, que las propuestas siguen llegando. "Sigo recibiendo llamadas y mensajes, pero lamentablemente los tengo que rechazar y pedir disculpas ya que estoy comprometida con la familia con la que trabajo", explicó Nahiara.

El posteo de Facebook trajo, a su vez, muchas contradicciones. "Bastante gente me dijo que tenía un vocabulario no apropiado, y otros me apoyaron y desearon éxitos", reveló la niñera, y aseguró que muchas personas la criticaron sin conocer su historia.