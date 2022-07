Todos los días aparecen nuevos videos en las redes sociales que logran llamar la atención de los usuarios. Ya sea por contar una historia diferente, graciosa, triste o por mostrar alguna situación que es conocida por un grupo reducido de personas.

Esto último fue lo que se viralizó en el día de ayer, una joven perteneciente al rubro de la salud, mostró cómo es el momento después de haber perdido a un paciente. Algo que solo experimentan los médicos y que es muy íntimo del rubro.

.

Fue así como en las últimas horas, en las redes sociales, estuvo recorriendo un clip donde se puede ver la reacción de una médica tras la muerte de uno de sus pacientes.

La grabación dura tan solo 14 segundos, pero allí se puede ver como una médica se ve conmocionada por la noticia en medio del pasillo de un hospital.

La profesional de la salud se saca el barbijo y el estetoscopio, apoya su cuerpo contra la pared y se desploma de la angustia. El video fue publicado por una usuaria de Twitter quien escribió: “POV Te acabas de morir y tu médico hace un tiktok”, haciendo referencia al corto clip.

.

Su publicación provocó un gran revuelo y las personas cruzaron en las redes sociales a la profesional de la salud. Al parecer, se trata de un TikTok que fue replicado en Twitter que no pudo evitar las críticas de las personas.

Como era de esperarse, el tuit cosechó más de 15 mil “me gustas” y cientos de retuits. Es que el tema causó revuelo entre las personas que tomaron una posición muy marcada frente a la situación.

Los comentarios de los usuarios tras ver el video

“Si muero en tu hospital, no uses mi muerte como influencia en TikTok”; “Tu pérdida. Su oportunidad de tendencia”; “Que horror, no le tienen ni respeto a la muerte ahora”; “No puedo creer el bajo nivel al que llegaron muchas personas”, fueron algunos de los mensajes en contra de la joven que grabó el video.

.

Por supuesto, hubo personas que les pareció bien el contenido de la publicación: “Es que me la imagino editándolo y eligiendo la música y jajajaja”; “Está bien, cada uno elige el contenido que quiere mostrar en sus redes, ella quiso mostrar el lado B de su trabajo”; “Es una forma de conocer realidades de esta sacrificada profesión, yo no le veo lo malo”.