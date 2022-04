Twitter se convirtió en la red social más elegida por los usuarios para contar su día a día o compartir contenido de temáticas variadas: arquitectura, moda, turismo, skincare, decoración, entre otros. Sin embargo, en el último tiempo los tuits virales sobre situaciones insólitas ganaron gran popularidad en la comunidad virtual.

Es así como el tuit de la usuaria @donia_trump se viralizó por un insólito error que cometió sin querer horas antes de ingresar a su trabajo y que otras personas advirtieron mientras ella viajaba en subte.

"Ustedes ríanse que yo me quiero matar", comenzó diciendo la usuaria y siguió: "Estas cosas pasan por levantarse 6:30 y buscar las cosas a tientas para no despertar a nadie. ¿Cuándo me di cuenta? En el subte, mientras todas las miradas iban para el mismo lado".

La anécdota de la usuaria de Twitter estuvo acompañada de dos imágenes que dejaban en claro por qué los pasajeros del subte se quedaron mirándola: se había puesto el mismo modelo de zapatos, pero de colores distintos.

Así la usuaria mostró que se puso una bota de color marrón y otra en negro. El tuit tiene hasta el momento más de 40 mil me gustas y más de 1000 retuits, pero también cientos de comentarios que demuestran que cualquier persona puede confundirse con el calzado.

La confusión de zapatos se viralizó en Twitter. (Captura de pantalla).

En este sentido, otros usuarios compartieron las fotos del día en el que se confundieron de calzado y, algunos, se dieron cuenta cuando recién llegaron a sus trabajos o a casa después de estar todo el día afuera.

Los memes no podían faltar en el tuit viral.

Una usuaria contó que una vez salió a la calle con dos zapatillas diferentes cuando fue a "tirar currículum", aunque el calzado era del mismo color, los detalles en blanco delataban que había algo raro.

Una chica se confundió en el modelo de zapatillas.

"Un azul y un negro. Yo no me di cuenta, fueron mis estudiantes los que descubrieron mis zapatos", contó una profesora que compartió la foto de sus zapatos, para algunos internautas el negro parecía verde.

Los zapatos de la discordia, el negro es verde para algunos usuarios.

"Después de 20 kilómetros de pedaleo me di cuenta cuando paré a descansar... No queda tan mal, después de todo", reflexionó otro usuario que compartió la foto de sus zapatillas de colores llamativos.

El ciclista recibió la recomendación de combinar las medias también.

Sin embargo, también una usuaria contó que su novio compró una par de zapatillas que usó más de un año sin darse cuenta que le habían vendido modelos diferentes: "Mi novio se compró un par de botas y le dieron un pie de cada modelo. Las usó un año entero sin darse cuenta".

El color era el mismo, pero el modelo no.