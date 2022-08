Desde hace muchos años, diversas marcas reconocidas realizan promociones y sorteos para incentivar a que sus clientes compren más. Coca-Cola es una de las empresas que acostumbra a realizar este tipo de incentivos para que las personas sigan consumiendo sus gaseosas.

La exitosa marca publicita los "canjes" para que los consumidores de sus gaseosas obtengan otras gratis por comprarlas. Lo más usual es que se consigan al juntar, por ejemplo, 3 tapitas más determinada cantidad de plata, lo que debe llevarse a un almacén o supermercado para que el intercambio sea efectivo.

Sin embargo, muchos clientes se sorprenden al enterarse de que no todos los negocios están informados sobre las promociones y tampoco deciden adherirse al canje. Esto le sucedió a una mujer que, en un supermercado chino, quiso intercambiar una tapita por una botella de gaseosa Coca-Cola de 500 mililitros, es decir, llevársela gratis.

La cajera del supermercado quedó sorprendida por el pedido de la clienta, ya que no estaba informada al respecto. Por esta razón, decidió llamar a su jefe, quien tampoco conocía la vigencia de la promoción "Destapá un grito de gol", que es sin obligación de compra y con el objetivo de tener la posibilidad de recibir un "vale otra" al destapar la gaseosa.

Otro cliente del supermercado que estaba en la fila esperando para pagar su compra, decidió filmar la situación. La explicación de la mujer que deseaba llevarse una gaseosa gratis a cambio de la tapita quedó registrada y, al subirlo a TikTok, se hizo viral. La anécdota recibió muchas críticas en la red social china.

Cuál es el video de TikTok que se viralizó por el intercambio de una tapita

"Cosas que pasan en Argentina" escribió en el video de TikTok el usuario "Coquelap", la persona que filmó la situación y quien se encontraba en la fila de la caja esperando para pagar su compra.

"Esta, vale otra. Entró, agarró, y ya está. El cambio es, le dio la tapita", se escucha decir en el video a la mujer que intenta explicarle al dueño del supermercado que ella le pidió a la cajera una gaseosa gratis porque obtuvo una tapita ganadora.

La publicación de TikTok se viralizó en poco tiempo y ya tiene 388 mil visualizaciones y 7017 "me gusta". Además, el cliente que filmó el video preguntó en su cuenta "quién tenía razón", si la clienta o la cajera, lo que generó muchos comentarios con diversas opiniones.

"No todos los negocios cambian tapitas, hay que preguntar antes", "La promo es de Coca-Cola, no del almacén, tiene que cambiar las tapitas quiera o no", "Hay negocios que aceptan y otros no, tengo un kiosco y uno si quiere se puede poner o no como centro de canje", fueron algunas de las respuestas al video viral.