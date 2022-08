En las redes sociales, usuarios de todo el mundo exponen situaciones cotidianas e íntimas que luego se viralizan a golpe de “me gusta”, comentarios y reproducciones, en los que los internautas dan su opinión al respecto, quedando la situación bajo la lupa de desconocidos.

Así lo hizo la usuaria de Tik Tok @lulivillagra8 quien posteó una publicación de una captura de una conversación de WhatsApp con un intercambio de audios. En el mismo, se puede escuchar la voz de una mujer dialogando con quien sería la encargada de ponerle pestañas postizas, una moda que está haciendo furor entre las jóvenes.

En el audio, la mujer primero se disculpa por escribirle a una hora “indebida” y procede a su tremenda consulta. Luego de haberse colocado las pestañas, ella quería saber si llorar podía afectar el procedimiento de belleza.

“Hola, disculpá que te moleste a esta hora. Si lloro ¿cómo me las lavo a las pestañas?”, comenzó su consulta. Y siguió: ¿O no me las puedo lavar en 24 horas?, preguntó, y remató: “¿Me avisás así lloro, o no?”.

En la conversación, la usuaria le responde: “Jajajajaa, no lloressss”. “Cuando tus clientas te preguntan si pueden llorar después de hacerse sus pestañitas. Jajajaj, no, antes de venir asegúrense que no van a llorar por 24 horas”, escribió sobre el video.

El desopilante audio generó un revuelo en Tik Tok, con más de 3.000 compartidas, 62.000 “me gusta”, y más de 800 comentarios. “24 hs sin llorar, quien lo diría hizo más por mi que la psicóloga”; “Le reviso mañana el celular, hoy no puedo llorar porque me hice las pestañas jajajajaja”; “Jajaja me encantó, cuidó lo que le costó”, escribieron algunas usuarias.

También hubo quienes se apenaron por la chica, y comentaron: “Mi vida jajajajaja ya sabía que iba a llorar pobrecita”; “Mi amor, ella ya sabía que iba a llorar”; ”No me río porque tranquilamente podría ser yo”; “Aguante la lloración para después que ya se puede llorar y este ok las pestañas”; “Pobre mas divina ella.No llores le dice”.

Otras usuarias contaron experiencias personales similares: “Jajajaja yo llore el mismo día q me las hice xq discutí con mí novio ese día y al otro día un ojo sin pestañas”; “Jajaja yo una vez no fui porque sabía que iba a llorar jaja”; “Yo sacaba turno y organizaba todo para que ese día no tuviera que llorar”; “Me acuerdo cuando iba a hacerme las pestañas, y mi perrito estaba enfermo. suspendí el turno porque era un mar de lágrimas”, escribieron.