Tras los fuertes rumores, Justin Bieber confirmó la cancelación de sus dos shows en Argentina, que tenía programados para el 10 y 11 de septiembre en el Estadio Único de La Plata. La noticia generó grandes repercusiones en sus fanáticos y las redes sociales estallaron de anécdotas frustradas o críticas contra el artista canadiense.

Así le sucedió a la seguidora cordobesa Antonella Pagani. Se trata de una joven de 20 años que tomó una decisión apresurada en la previa de los conciertos y acabó devastada. Ella compartió su experiencia en Twitter y no tardó en volverse viral en la comunidad virtual.

Todo comenzó en las vísperas de los shows de Bieber en Argentina. Cuando el cantante pop anunció el “Justice World Tour”, la muchacha emocionada se tatuó la fecha en la que él vendría al país, aunque no se esperaba que la gira por Latinoamérica diera un giro de 180°.



El tweet de Anto Pagani.

“Con un meme en el cuello y el corazón roto… Gracias Justín”, compartió la usuaria en su cuenta personal (Ludmi_pagani17), junto con la foto del nuevo tatuaje que decía: “Justice, 10/9/2022”.

Una chica se tatuó la fecha del show de Justin Bieber antes de que la cancelen.

A menos de 24 horas de haber transcurrido el tweet, la usuaria decidió borrar su publicación. No obstante, a través de sus diferentes redes sociales, siguió compartiendo su desilusión por la cancelación de ambas fechas, como muchos de otros fanáticos.





Los motivos de la cancelación de Justin Bieber

A pesar de que los rumores transcurrían en múltiples direcciones, ya sea por el desarme del escenario en La Plata o por la cancelación del hotel donde se alojaría la comitiva del artista, recién en la tarde del martes confirmaron que los shows en el país no se efectuarán. Tampoco el programado para Chile.

En un comunicado oficial, Justin Bieber explicó que se debe a su delicado estado de salud y el síndrome de Ramasay-Hunt que atravesó a comienzos del año. “Después de bajar del escenario, el agotamiento me superó y me di cuenta que tengo que dar prioridad a mi salud en este momento. Así que me voy a tomar un descanso de las giras por ahora. Voy a estar bien, pero necesito tiempo para descansar y mejorar”, sostuvo.

Sin embargo, la reacción de los fanáticos no fue buena y, mucho menos, de aquellas chicas que se encontraban acampando hace meses a la espera del cantante. Además, muchos usuarios recordaron lo sucedido en 2013, donde también canceló un show en el Estadio Monumental de River Plate.

Pese a la frustración de sus fanáticos, las redes sociales también estallaron de divertidos memes al respecto. Vale recordar que uno de los motivos principales de las críticas es que, ese mismo año, el cantante canadiense tomó la bandera argentina en el escenario, la pateó y la uso como trapo de piso.