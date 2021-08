Julio tuvo 31 días intensos, con la presencia del cantante Julio Iglesias en todos los memes que circularon en las redes sociales. Pero ahora, al igual que el año pasado, muchos se acordaron de lo mismo: “Se va Julio y llega Agostini”, haciendo referencia al el cantante que supo ser líder del Grupo Sombras, Daniel Agostini.

Los últimos días fueron aprovechados por los usuarios de Twitter para despedirse de la estrella española, quien hace algunos años le preguntaron que le parecían las imágenes de él se volvieron furor.

En diálogo con Hola.com, Iglesias explicó que, siempre que no sean ofensivos, los memes que usan su imagen durante el mes de julio le parecen “simpáticos”.

.

“De vez en cuando, algún amigo me manda uno y me muero de risa”, reveló. “No sé quién empezó con eso, pero es una historia simpática. He visto cosas un poco desagradables que no me gustaron, pero eso pasa siempre,”, indicó.

Además, preguntó: "¿Hay chicos que me conocen por el dedo y no por la música? Tengo que hacer más fotos de esas" y continuó: "Si todo esto sirvió para que personas de 15 años me hayan conocido, encantado de la vida".

.