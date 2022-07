Hay personas que toman distintas medidas para educar a sus hijos. Hay quienes llevan esa en enseñanza a otros niveles y pueden llegar a generar polémica. En este caso, una mujer le hizo firmar un "contrato" de renta a su hija de 18 años para que pueda vivir en su propia casa. El vídeo de la "firma" se viralizó en TikTok y desató el debate entre los usuarios.

La protagonista de este clip viral es una mujer que vive en Oklahoma, Estados Unidos. En su cuenta de TikTok, (@c_d_g), esta madre explicó que su hija acababa de cumplir la mayoría de edad y había pensado algo para mantener la armonía familiar en su casa.

Según explicó la propia mujer, la relación ambas se había vuelto un tanto conflictiva. Sobre todo por la falta de colaboración de la adolescente para mantener en orden el hogar o ayudar con algunos de los quehaceres cotidianos. Es por eso que eligió esta vía "legal".

En el vídeo, se la ve a la joven frente al "contrato" que diseñó su madre. La mujer le aseguró que en el convenio había ciertas condiciones para que la joven siga viviendo con el ella en su casa. Además, destacó que las formas fueron establecidas para promover una “configuración para el éxito” en el hogar.

La joven aceptó pagar 100 dólares mensuales para seguir disfrutando de la comodidad de su habitación en la cama materna. Esta decisión de la progenitora fue considerada abusiva por muchos usuarios en la red social china.

Asimismo, la mujer reconoció que tomó esa postura por para mostrarle a su que no todo es fácil en la vida. “Fui madre soltera a los 16 años y mis padres no me prepararon para el éxito. Tuve que luchar por cada cosa que tengo”, argumentó la mujer que contó que tiene otra hija que tiene casi 19 años y ya tiene su propio espacio, trabaja y va a la universidad.

El vídeo es furor en las redes sociales. Actualmente posee 1.8 millones de visualizaciones, más de 145 mil me gusta y cerca de cinco mil comentarios de usuarios que están a favor de esta postura que tomó la mujer y otros que señalan que lo hizo porque quiere que su hija se vaya a vivir sóla.