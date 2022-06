Los casos de bullying en los establecimientos educativos continúan siendo practicamente una moneda corriente. Hay instituciones y también padres que optan tomar por medidas para evitar que esto suceda. En este caso, un hombre reveló que descubrió que su hijo se burlaba de su compañero de colegio porque no tenía zapatillas de marca y él decidió intervenir para darle una "lección de vida". El vídeo se hizo viral en TikTok.

“Resulta que mi hijo se está burlando de su compañero por traer tenis piratas (zapatillas truchas), entonces lo voy a mandar toda la semana en chanclas para que aprenda, para que vea que no debe hacer sentir menos a las personas con menos oportunidades”, expresó el hombre en un primer vídeo.

Posteriormente cuenta qué medida tomó para darle una lección a su hijo. En el vídeo, se ve a Juan, hijo del sujeto que grabó la situación, y a Alan, el chico que era objeto de burlas en su salón porque su familia le había comprado unas zapatillas "Nike", que no eran originales.

.

El hombre no dejó que su hijo acudiera al colegio con sus zapatillas habituales, sino que le ordenó que usara unas sandalias “más humildes” y no sólo eso, sino que lo obligó a pedirle disculpas y a tener un gesto de nobleza con el otro estudiante por su mal comportamiento.

En la grabación, el progenitor le pidió a su hijo que le de a Alan el par de zapatillas que él mismo le había comprado recientemente. En un momento, el menor se niega diciéndole que eran sus favoritas, pero termina accediendo a dárselas.

“Lo prometido es deuda, aquí mi hijo viene a entregar los tenis nuevos a su compañero, Alan. Son originales. Son los que te acababa de comprar, ni te los estrenaste. Te estabas burlando de tu compañero, el cual tiene todos mis respetos porque me dejó grabar este video. Trae estos tenis feos, piratas, o traía porque ahora va a tener unos originales”, decía el hombre.

.

Según el clip, el joven que sufría bullying viene de una familia de bajos recursos y, todos los días, caminaba varios kilómetros para asistir al colegio, incluso sin desayunar. “Sí, vengo caminando. Tengo ampollas en los pies y a veces no tengo ni para el camión ni para el desayuno”, detalló el estudiante.

El padre tomó a Alan como ejemplo de superación y le explica a su hijo que tiene que aprender bastante de su compañero. “Él tiene hambre de superarse, de salir adelante. ¿Se te hace justo a ti burlarte de una persona así?”, le preguntó a su hijo, quien sólo atinó a negar con la cabeza.

.

El vídeo se volvió furor en la plataforma de vídeo china. No obstante, se generó un debate en los comentarios del clip. Eso se debe a que había usuarios que apoyaban el modo de enseñanza del sujeto. En tanto, hubo quienes criticaron su método Sobre todo alegando que en más de una oportunidad parecía que él mismo estaba humillando a Alan.

Por ultimo, el padre mencionó que esta “lección de vida” no tenía otro objetivo más que educar a su hijo y a los jóvenes. “No es por humillarte, yo te amo mucho, pero es parte de una lección de vida, para que entiendas que no debes hacer menos a alguien por su vestimenta”, sentenció.