Hay varios influencers y otros personajes de las redes sociales que demuestran que su labor principal es realizar contenido para sus miles de seguidores. Es por eso que muchos jóvenes quieren imitar ese estilo de vida. En ese sentido, un hombre en México descubrió que su hija quería abandonar el colegio para ser tiktoker y decidió darle una lección de vida para que entienda el valor del esfuerzo. La grabación se volvió viral y tuvo gran aceptación.

Actualmente hay muchas plataformas en donde los influencer gozan de fama y prestigio. Esa popularidad no logran alcanzarla la gran mayoría de los usuarios por más constancia que le dediquen. Algunos reconocen que es "suerte". No obstante, algunos de ellos han asegurado que dedicarse 100% a esa actividad no es para todos y por eso muchos tenían otro trabajo para poder sustentarse.

En este caso, un padre se enteró que su hija, menor de edad, se había escapado del colegio para ir a la casa de su novio para hacer TikToks porque quería ser influencer famosa. El hombre, que trabaja en la construcción, se enojó mucho y para demostrale lo que significa el "esfuerzo" optó por llevarla a una de sus jornadas laborales.

En el clip, se puede ver a Estrella, su hija adolescente. El hombre trataba de mostrale lo que él debe hacer cada día para que a ella no le falte nada. Es por eso que el sujeto la reprende por escaparse del colegio y la mandó a levantar una bolsa de cemento.

La joven eventualmente se agachó para cargar la bolsa, pero fracasa en el intento, con lo cual su padre le dice que no puede hacerlo porque ella fue criado con "comodidades". Después, a modo de enseñanza, le habla de lo duro que es el mundo real y que hay que esforzarse en el trabajo para ganar dinero.

El video fue publicado por el usuario @susyjimenez0 con la descripción: "Ay estrella tienes que hacerle caso a los padres". Hasta el momento este clip obtuvo más de 10.4 millones de reproducciones, 862 mil “me gusta”, más de 20 mil comentarios de usuarios que avalaron en su mayoría lo que hizo el progenitor para hacerla entrar en razón a su hija.

"El problema no es ser influencer, si no que quiera dejar la escuela", "asi se habla señor yo también enseñe eso a los mios. Bien dicho". "Por fin veo un PADRE no un amigo. Este es el trabajo de un padre enseñarle lo que es mejor. Cuantos no se arrepienten después por dejar de estudiar", "Está bien que piense en ser influencer pero que siga estudiando", fueron algunos de los comentarios de los internautas luego de ver esta lección de vida.

Por último, el padre de la adolescente habló con el medio Mileno y dejó en claro por qué tomó la decisión de llevar a su hija a un día en su trabajo como albañil: “Se me escapó de la casa. No es fácil ganar el dinero, porque cuesta. Ella no quiere estudiar”, sentenció.