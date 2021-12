Los casamientos son momentos importantes para las parejas. Es por eso que deciden que sus seres queridos pasen el mayor tiempo posible a su lado y los ayuden para poder lucir ese día, pero no todos piensan igual. En ese sentido, una joven alemana publicó un clip en TikTok en donde contó que su mejor amiga decidió que no iba a ser más su dama de honor y que de hecho ya no estaba invitada a la fiesta.

La protagonista de esta historia es la modelo Alena Yildiz (21), quien en su cuenta personal de TikTok compartió un vídeo en donde cuenta que su mejor amiga decidió avisarle a último momento que ya no quería que fuera a su casamiento.

Según explicó la joven, la boda se celebró a principios de diciembre y mucho tiempo antes su amiga la había eligido junto a otras cinco chicas para que sean sus damas de honor. Pero antes del día de la ceremonia ella hizo algo que terminó sacándalo de la fiesta de su amiga.

La modelo explicó que su "intima" amiga se encargó personalmente de elegir un vestido para todas las damas. En la grabación, la joven compartió unas series de fotos que se tomó para ver cómo le quedaba el vestido y explicó que le mandó un vídeo a ella en donde le mostraba y le dijo que estaba feliz por el atuendo que eligió.

Sin embargo, luego de recibir el vídeo, su amiga la llamó enojada y le dijo que empezó a sentir "inseguridades" al ver cómo lucía la modelo. “Acabó desinvitándome luego de la llamada. Nos terminamo peleando porque para mí no tenía sentido, ya que ella misma había elegido ese vestido“, indicó Yildiz.

.

Según éspecificó la tiktoker, la novia al ver el vídeo comenzó a dudar de su propio vestido y sobre todo si en la fiesta iba a destacarse como quería dado que para ella la joven Alena llamaba "demasiado la atención” y la iba a opacar.

“Todas nuestras otras amigas también llevaban vestidos extravagantes, pero ella solo tenía problemas conmigo”, destacó la influencer de 21 años en una nota con el medio Insider. Además, reconoció que el vestido de color azul le costó cerca 1.200 euros y que cada dama de honor pagó su propio atuendo.

Finalmente, las otras damas de honor no pudieron convercer a la novia y Alena no fue parte de la ceremonia. La joven aseguró que decidió que ya no sea su amiga. “Me hizo sentir que no tenía ningún valor para ella como amiga”, detalló.

Por su parte, la modelo aseguró que su ex amiga la llamó después de ver su video en TikTok y nuevamente acabaron discutiendo. Ella le dijo que entendía las novias tienen el derecho de realizar peticiones para el día de su boda, como que nadie más vista de blanco, pero aseguró que eso se debe comunicar de manera adecuada para evitar malentendidos.

Por último, el vídeo se hizo viral en la red social china. Actualmente posee 13.5 millones de visualizaciones, más de tres millones de me gusta y cerca de 18 mil comentarios de usuarios que le dieron la razón sobre que la propia su ex amigo quiso en primer medida que se vista de ese modo. Además, otros usuarios le señalaron que finalmente la novia hizo bien dado que efectivamente la joven se iba a llevar todas las miradas en la fiesta.