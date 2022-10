Son muchas las personas que utilizan las redes sociales con fines informativos, para hacer reír a los demás o incluso para contar experiencias diarias en determinadas situaciones. En otros casos, se usan con el objetivo de hacer pedidos a la comunidad, los cuales no siempre son bien recibidos.

Esta vez, fue una joven usuaria de TikTok quien publicó en su cuenta personal "asadodefasouwu", un video en donde pide que sean solidarios con ella: necesita que alguien la "mantenga" porque no le gusta trabajar.

En las imágenes se entiende que se filmó ella misma, y se la ve llorando, angustiada y tapándose la cara mientras habla. La publicación se volvió tan viral que ya tiene más de 4 millones de reproducciones y 300 mil "me gusta", así como muchos comentarios.

Cuál fue el pedido que realizó la joven en TikTok

"Por favor, esto es un llamado a la solidaridad. Yo no haría esto si no fuera realmente urgente. Necesito que alguien me mantenga, porque no me gusta trabajar. Yo siento que nací para otra cosa. No sé, necesita una solución, es muy difícil todo esto", expresó la joven en el video.

Entre la gran cantidad de respuestas, algunos la criticaron: "El futuro de Argentina", "Me preocupa no ver el humor", "La juventud de hoy", "Lo que hay que escuchar", "¿Es broma no?", escribieron. Por otro lado, algunos se sintieron identificados con el pedido.

"Yo necesito lo mismo", "Me pasa lo mismo todos los lunes", "Si conseguís, por favor hablale de mí", "Yo cuando suena la alarma para ir al trabajo", "Todos estamos en la misma lucha", "Me siento identificada", escribieron en el video de TikTok.

Y continuaron: "Somos dos, amiga. Si conseguís un viejito avisame que yo te ayudo, de última si no te gusta el turno mañana yo lo hago sin problema", "Poné para descargar, así compartimos tu situación", "Por favor, esto es un llamado a la solidaridad, necesito un viaje a Tailandia".

El video generó tanta repercusión que llegó a Twitter. Allí, muchas personas también comentaron sobre el tema. "Qué horror trabajar, somos dos", "Supongo que es una joda sarcástica", "¿Debería probar suerte con OnlyFans?", "¿Cómo sabe que no le gusta si seguro nunca trabajó?", "¿Por qué la gente se filma llorando? No entiendo nada", indicaron.

En el mismo tuit, otros aseguran que no es la primera vez que actúa de esta manera y que hace un pedido de este estilo. "Lo peor es que está 'actuando' para los que la siguen, ustedes se comen el cuento cuando en realidad es obvio que en el fondo, todo lo que dice/hace es en serio", comentó un usuario.