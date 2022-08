Marina Balmasheva tiene 37 años y estuvo casada con Alexey, de 47, durante varios años en los que ambos criaron a su hijo de este, Vladimir Shavyrin. En ese tiempo ocurrió algo insólito: madrastra e hijastro se enamoraron, se casaron y tuvieron una hija.

En un principio mantuvieron una relación "prohibida" en secreto, pero el amor fue más fuerte y eventualmente confesaron su polémico vínculo.

Según asegura su ex pareja y ahora abuelo de sus hijos, quien nunca pudo aceptar el matrimonio, ella sedujo a Vladimir cuando era estudiante y regresaba a su casa durante las vacaciones de la universidad.

"Ella sedujo a mi hijo… Él no había tenido novia antes de ella. No fueron tímidos para tener sexo mientras yo estaba en casa. Hubiera perdonado su engaño, si no fuera porque es mi hijo", contó Alexey al diario británico The Mirror. Además, agregó que "Ella corría hacia la cama de mi hijo desde nuestra habitación cuando yo estaba durmiendo… Después de eso, ella regresaba y se acostaba en la cama conmigo como si nada hubiera pasado”.

Marina junto a Alexey, su ex marido y padre de Vladímir (@marina_balmasheva)

En respuesta a estas declaraciones, Marina aseguró que no era feliz en su matrimonio anterior y que "no estaba viviendo sino fingiendo".

“¿Me arrepiento de haber destruido a la familia? Tanto sí como no", insinuó la mujer, "Estoy avergonzada de haber matado la estabilidad de 'mamá y papá'. Pero, ¿quería volver con mi ex? No. ¿Siento ira y odio hacia él? Ya no más. Es una buena persona y un padre maravilloso para nuestros hijos", destacó.

La pareja ya tiene una niña de 20 meses y esperan su segundo hijo (@marina_balmasheva)

El comienzo de su nueva familia

“[Nosotros] estamos aceptando nuestros corazones y deseos sinceros”, publicó Marina a sus 620,000 seguidores después de anunciar su embarazo en el post que recibió más de 31.000 me gusta.

Actualmente, ella y su ex hijastro ya tienen una hija, Olga, de 20 meses. La pequeña nació luego de que ella se separara de su ex marido y ahora suegro. Ahora la pareja espera a su segundo hijo.

Marina llama a su segundo esposo "el hombre de ojos azules más encantador del mundo", al mismo tiempo y, tal como comparte en sus redes sociales, siempre se queja por su "torpeza" empujando el cochecito de su hija y por no tener un trabajo bien pago en la región de Krasnodar, cerca de Ucrania.

Sin embargo, en este sentido, la mujer deja en claro que lo apoya con sus ganancias de las redes sociales en lugar de exigirle que realice un rutinario trabajo de oficina.

En su cuenta de Instagram, Marina posteó un video que muestra el momento en el que conoció a su hija Olga por primera vez.

La pareja comparte su vida en redes sociales y acumulan más de 600 mil seguidores (@Marina crió a Vladimir desde pequeño. Hoy son pareja. Foto: @marina_balmasheva)

Después de oficializar su relación con su ex hijastro, la mujer afirmó que muchas personas le aconsejaron que use maquillaje y mejore su aspecto debido a la diferencia de edad que tiene con su joven esposo.

“ Hay una cosa: se enamoró de mí con todas mis cicatrices, celulitis, exceso de piel y personalidad. Y no quiero parecer mejor de lo que soy ”.