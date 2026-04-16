¿Te vas a casar? ANSES paga más de $240.000 si cumplís con pocos requisitos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los nuevos valores y condiciones para acceder a la Asignación por Matrimonio, un beneficio económico que se otorga por única vez a quienes formalicen su unión civil.

Una de las particularidades de esta ayuda es que puede ser cobrada por ambos integrantes de la pareja, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos. Esto implica que el monto total a percibir puede duplicarse, convirtiéndose en un ingreso significativo en el inicio de la vida en común.

De qué se trata la Asignación por Matrimonio y cómo solicitarla

La Asignación por Matrimonio está incluida dentro de las asignaciones de pago único. A diferencia de otras prestaciones que se abonan de manera mensual, este beneficio se entrega una sola vez y está directamente vinculado a la celebración del matrimonio civil.

En los últimos meses, este ingreso cobró mayor interés debido a dos factores: el incremento de su monto y la posibilidad de que ambos cónyuges lo soliciten de manera individual. Esto amplía el alcance del beneficio y permite que más parejas puedan acceder a un refuerzo económico en una etapa clave.

Cuál es el monto actualizado en abril de 2026

Tras el último ajuste por movilidad, el monto de la asignación quedó fijado en $119.275 por persona. Este valor se actualiza periódicamente en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Para acceder al beneficio, es necesario respetar determinados límites de ingresos. El Ingreso del Grupo Familiar (IGF) no puede superar los $5.603.102, mientras que el ingreso individual de cada integrante no debe exceder los $2.801.551 brutos.

A quiénes les corresponde

El beneficio está dirigido a distintos grupos dentro del sistema previsional:

Trabajadores registrados (SUAF)

Titulares de la Prestación por Desempleo

Beneficiarios de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo

Trabajadores de temporada

Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur

Requisitos para acceder

Para poder cobrar la asignación, se deben cumplir ciertas condiciones:

El matrimonio debe estar acreditado en la base de datos de ANSES

La solicitud debe realizarse dentro de los 2 meses y hasta los 2 años de ocurrido el evento

Los ingresos individuales y familiares no deben superar los topes vigentes

En el caso de trabajadores en relación de dependencia, se exige una antigüedad mínima y continuada de 6 meses al momento del casamiento

En abril, la Asignación por Matrimonio alcanza los 119.275, pero dado que ambos cónyuges pueden solicitar el beneficio, el monto final puede duplicarse y superar los $240.000.

Cómo realizar el trámite

Este trámite se realiza de manera presencial con turno en una oficina de ANSES. También podés realizarlo a través del canal de Atención Virtual.