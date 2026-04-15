Atención, beneficiarias de AUH y embarazadas: ¿Cómo cobrar un "extra" de $51.547 en abril?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció el pago de un refuerzo económico durante abril de 2026 destinado a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE).

Este beneficio garantiza el acceso a una alimentación adecuada durante las primeras etapas de desarrollo. En ese sentido, la medida está orientada especialmente a embarazadas y a niños de hasta tres años, considerados grupos prioritarios.

El refuerzo llega junto con la actualización mensual de las asignaciones, que en abril registran un incremento del 2,9%, en línea con el índice de inflación.

De qué se trata la ayuda que deposita ANSES

El monto de $51.547 corresponde al Complemento Leche, una asistencia que forma parte del Plan de los 1000 Días. Esta política pública tiene como objetivo acompañar la nutrición de embarazadas y niños pequeños, asegurando el acceso a productos básicos en una etapa clave para el crecimiento.

El Complemento Leche es compatible con otros programas sociales, como la Prestación Alimentar, y se deposita de manera directa en la cuenta de las beneficiarias. Esto permite que el dinero esté disponible junto con la prestación principal, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

¿Cómo cobrar la ayuda del Complemento Leche?

El pago de este extra se realiza de forma automática en la misma cuenta bancaria donde se perciben la AUH o la AUE. No requiere inscripción previa, siempre que se cumplan ciertas condiciones establecidas por el organismo:

Ser titular de la AUH o la AUE

Tener los datos personales y del grupo familiar actualizados en la plataforma Mi ANSES

En caso de dudas o para verificar la situación particular, las beneficiarias pueden consultar a través del sitio oficial del organismo (anses.gob.ar).

El Complemento Leche se deposita automáticamente junto con la prestación principal, siempre y cuando las beneficiarias tengan sus datos actualizados en Mi ANSES.

Montos de las asignaciones sociales en abril

Con el aumento del 2,9% aplicado en abril, los valores de las principales prestaciones quedan establecidos de la siguiente manera: