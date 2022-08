A algo más de dos meses del comienzo del Mundial de Qatar 2022, no solo viajar a la cita futbolística es un sueño para muchos, sino que existe algo "más terrenal" como el simple deseo de completar un álbum de figuritas.

Ese objetivo fue logrado por Francisco Di Pietro, de 20 años, quien completó el álbum de figuritas del Mundial (de 670 cromos), lo mostró en la red social TikTok y se hizo viral.

Fran Di Pietro (@frandipietroo) comenzó a coleccionar esta nueva edición lanzada por Panini y consiguió llenar el álbum lo más rápido posible, lo publicó en su cuenta de TikTok y fue furor. En el video se puede ver al joven pasando página por página, mostrando cómo logró alcanzar el objetivo que muchos consiguen después de muchos meses, y otros, nunca. Las más difíciles, los escudos cromados, las selecciones históricas. Absolutamente, todas y no quedó página por llenar.

Creó una cuenta de Instagram: figuritas Mundial Uade (@figuritasmundialuade) juntó más de 200 seguidores y a través de él Fran convocó a un canje masivo, que organizó en una planilla de Excel. “Le pedí a la gente que me mandaran sus listas de figuritas repetidas. Agarré las que me servían y se las cambié por otras que les servían a ellos, y las que no me servían las publicaba para todos”, contó Di Pietro.

"La gente me iba mandando las repetidas que tenía y yo agarraba las que me servían. A las otras las subía a Instagram, para que el resto se motivara y a mí me llegaran las que me servían. Era como un beneficio mutuo", señaló en diálogo con El Doce Tv.

Además, contó que entre el martes y viernes de la semana pasada "cambió unas 250 figuritas" y reveló que el cromo de Lionel Messi le tocó "en el tercer paquetito". "Fue tremendo, fue casi una señal divina de que teníamos que ponernos con el álbum. Lo festejamos y nos motivó un poquito más", dijo entre risas.