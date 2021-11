Un hombre muy parecido a Lionel Messi, que hasta podría ser su doble, participó de la sección "Parecidos" de Bienvenidos a Bordo, el programa conducido por Guido Kaczka, y hay quienes aseguran que hasta la misma Antonela Roccuzzo se lo podría confundir.

Todo sucedió cuando el conductor abrió la puerta de los parecidos famosos y allí apareció un participante que impresionó a todos por su similitud con "La Pulga". Unos pocos segundos de pantalla y un tímido “Hola Guido”, bastaron para que se confirme sus similitudes con el ídolo de la Selección Argentina.

El conductor suele responder de forma muy similar a todos los concursantes. Aplaude, se ríe y se sorprende de lo parecidos que son o, al menos eso da a entender. Sin embargo, todo cambió cuando vio al doble del futbolista del PSG: “Salvo que me estés bromeando, ¿vos sos Messi?”.

.

Sin dejar de morder de manera intermitente y apretar los puños, Kaczka explicó: “A mí cuando hay algo que me da cariño, yo me muerdo la mandíbula. Me pasa con mis hijos y con mi perro”.

El conductor de Bienvenidos a bordo no pudo contener su entusiasmo: "¡No, miralo a Lionel Messi! ¡Mirá cómo se agarra el pelito! ¡Ay por favor, ay por favor, qué tipo este! ¡Mirá que es ídolo como jugador, pero como jugador es más ídolo! Lo que le gusta, lo que hace, como actúa".

Las imitaciones del doble de Lionel Messi

Tras su presentación, con un primerísimo primer plano, el participante jugó con la cámara e imitó los gestos clásicos de Leo. Guido Kaczka, mientras tanto, relataba: “Es Messi, locutor. Es igual a Messi, qué bárbaro. Además, la onda que también tiene, ese pequeño brillito en los ojos. Como que tiene la onda”.

Lo cierto es que el participante no sólo tenía un gran parecido físico, si no que hasta tenía la misma voz. Mientras miraba a la cámara y le brillaban notablemente los ojos, el conductor jugó con él. “Mirá, ahí la vio a Antonella y a los chicos”, bromeó.

Para finalizar este gran momento televisivo, Guido cerró con esta frase a modo de reflexión: “Es igual a Messi. No se puede creer, es como una cara que es argentina. No se puede creer”.

El "doble" de Lionel Messi que visitó el programa de Guido Kaczka (Gentileza: El Trece).

Los parecidos de Guido que son furor en las redes

La sección ya había formado parte del programa, pero fue discontinuada. Sin embargo, la última semana regresó y despertó pasión en las redes sociales.

En los últimos días desfilaron por el estudio de eltrece los "dobles" de Ricardo Darín, L-Gante, Natalia Oreiro y hasta Don Ramón de El Chavo del 8. Pero la que sobresalió y generó una gran repercursión fue "la parecida" a la China Suárez.

Ante la pregunta de Kaczka, la joven dijo que "supuestamente soy parecida a La China Suárez". "Hay un algo. Sí, por ahi la boca, algo de la forma de la boca, los ojos, algo de la gestualidad". Sin embargo, los usuarios de internet no encontraron similitudes y los chistes al respecto se volvieron tendencia en Twitter.