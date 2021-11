El escándalo por la aparente infidelidad de Mauro Icardi hacia su esposa Wanda Nara, novela mediática que no tardó en titularse como “ Wanda Gate”, ahora tiene un nuevo capítulo que dejó en llamas a más de uno. Se trata de un video que muestra todos los detalles del posible encuentro íntimo que tuvieron Eugenia la “China” Suárez en el lujoso hotel Le Royal Monceau de Paris, Francia.

Quien develó los polémicos detalles de esa cita a solas entre el futbolista del PSG y la actriz conocida por su papel protagónico en “El Hilo Rojo” fue la periodista de espectáculos Karina Iavícoli. Hasta el propio Rodrigo Lussich, conductor de Intrusos, quedó perplejo ante lo dicho por su compañera.

“¡Hay video! Una de las dos partes retrató ese encuentro”, dijo Iavícoli sobre la infidelidad de Mauro, mientras que Lussich subrayó que, debido a que las pudorosas imágenes salieron a la luz, ahora se habla de “un nuevo Icardi, que se presenta como un demonio”.

Una de las lujosas habitaciones del hotel Royal Le Monceau donde se encontraron Mauro Icardi y la China Suárez.

La periodista de espectáculos explicó que "Icardi fue capaz de mentirle a Wanda, que estaba de paseo con su hermana” y luego “fue a un hotel para verse con la China Suárez, para cometer una infidelidad y después, dicen, que el amigo no le funciona”. En ese momento, Wanda Nara no se encontraba en la capital francesa, sino que había ido de viaje unos días a la ciudad italiana de Milán, Italia, donde participó de un prestigioso evento de moda con su hermana Zaira.

Mientras tanto, el conductor del programa sostuvo que “aparentemente, han hecho todo tipo de chanchadas para que eso funcione”. Iavícoli remarcó que el celular en donde quedó grabado el supuesto video de la China Suárez y Mauro Icardi “se puede perder en Argentina”.

Si bien la panelista de Intrusos no cree que hayan tenido relaciones sexuales, afirmó que “es poco creíble la versión de que (Mauro Icardi) no pudo, de que después de tanta cosa no hayan podido concretar”. Asimismo, Iavícoli lanzó, afilada, que “también se puede concretar de otras maneras”.

“No deja de ser infidelidad. La China Suárez se limpia diciendo 'intentamos, pero no pudimos'. En el intento, ¿cuánto hicieron?”, opinó Lussich en el cierre del bloque, al dejar bien en claro que el acto fue, de todas maneras, indecoroso.

Los mensajes, fotos y videos hot que le habría mandado la China Suárez a Icardi

Al principio del conflicto, Icardi admitió que solo habían mantenido conversaciones virtuales subidas de tono con la China. Sin embargo, la infidelidad se acrecentó cada vez más, al afirmarse que, además, la ex Casi Ángeles le había enviado imágenes y videos de ella desnuda.

Con los días, la periodista de espectáculos Yanina Latorre contó que el propio Icardi le admitió a sus compañeros del PSG que había mantenido un encuentro íntimo con la ex de Benjamín Vicuña en el hotel de cinco estrellas Royal Monceau.

De acuerdo con Yanina Latorre, el futbolista le reservó la habitación del hotel en París a la “China” Suárez la noche en que su esposa estaba fuera de la ciudad. Allí se encontraría con ella luego de un entrenamiento. “No sé si lo pagó él le cuarto, porque capaz se lo dan gratis y después del partido fue”, aclaró.

El descargo de la "China" Suárez

Por su parte, Eugenia la “China” Suárez rompió el silencio en sus redes sociales y se defendió de las duras acusaciones, mediante un extenso comunicado: "Escribo esta carta para bajar el ruido externo de mentiras, maltratos y miradas inclinadas en la construcción de historias manipuladas para, una vez más, ser el chivo expiatorio de la violencia mediática".

“Lo que está sucediendo hoy tiene una historia detrás mucho más grande y profunda, de la que seguramente muchas mujeres van a sentirse identificadas. Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre sus palabras: que estaban separados o separándose y que no había conflictos”, continuó.

Además, la actriz sostuvo: "Asumo mi inexperiencia, falta de entendimiento sobre mucho que seguramente deba aprender de ahora en más. Pero no voy a hacerme cargo por mí y por todas las mujeres que son usadas y juzgadas siempre, de las actitudes de conquistadores seriales que tienen aprendidas estos varones, y que después bien saben esconder".