¿Cuántas peronas crecen con un nombre que no les gusta? ¿ Y cuantos fantasiaron con lllamarse igual que sus ídolos? Si bien existen mecanismos para el cambio de nombre, sólo en caso de clumplirse con una serie de requisitos, hay un joven de Inglaterra que logró su cometido "por accidente": Thomas Dodd, luego de ver un concierto de Celine Dios mientras ingería alcohol, decidió rellenar el formulario de cambio de nombre en Internet y ahora se llama como la famosa cantante canadiense.

Según informa el diario Birmingham Live, el joven británico estaba viendo el concierto que la cantante ofreció en Año Nuevo mientras bebía, y se le ocurrió cambiarse el nombre. Rellenó el formulario electrónico del registro, pagó las tasas y siguió con su fiesta particular. Se había olvidado de todo esto hasta que, pasados unos días, le llegó un sobre que contenía un documento oficial que certificaba su cambio de nombre por el de Céline Dion.

El joven aseguró que casi "se desmaya en la cocina" cuando abrió el sobre y recordó lo que había hecho. Luego, se puso a pensar en la cantidad de gente a la que tendría que informar de que ahora se llama Céline Dion, y cómo lo explicaría en el trabajo. También está preocupado porque lo inusual de su nombre hace que la gente no le crea, y tuvo que presentar copias del registro para demostrar que sí, que se llama Céline Dion.

.

"¡He pagado ocho certificados adicionales para demostrarlo y cuestan 10 libras cada uno!", sostuvo.

“Estoy un poco obsesionado con ella, no voy a mentir”, afirmó el joven al citado diario. Es más, a pesar de que apenas tiene recuerdo del trámite, no piensa cambiarlo y volver a ser Thomas Dodd. Es más, pagó 89 libras para mantenerlo de forma oficial.

“Ya me las arreglale”, indicó y continuó: “No tengo prisa por volver a cambiarlo. Si esto llega a Celine, estoy seguro de que le hará gracia, porque es muy divertida. Si no, le pido disculpas por este caos. No tengo ganas de cambiarme el nombre otra vez, estoy comprometido con Celine Dion al 100%... O al menos, hasta la próxima vez que me pase con las copas”.