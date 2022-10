Un turista oriundo de Estados Unidos se convirtió en el protagonista de un viral de Twitter al mostrar la enorme cantidad de billetes de 500 y 1000 pesos que utilizó para pagar el ticket de un restaurante en nuestro país. Los internautas se hicieron un “festín” con la imagen del “yanqui” y lo cargaron por los precios que le cobraron.

Según detalla el ticket que se ve junto a la montaña de efectivo, el extranjero comió por $143.585. Y si bien su posteo generó mucha polémica, el tuit de un argentino estalló la red social del pajarito.

Un “yanqui” pagó el ticket de un restaurante argentino con un fangote de efectivo y estalló Twitter.

“Pagó 8 lucas una molleja jaja Le estrenaron el Dólar Cara de Boludo y me parece perfecto”, describió el internauta al ver los precios de la comida en el ticket viral.

Este posteó superó al original del estadounidense con más de 18 mil “likes” y cientos de comentarios.

Para completar un breve hilo, el usuario @fabipa90 completó con otra broma: “Andá a saber cuánto le cobraron el postre, que era una oreo frita bañada con cheddar”. El resto de la comunidad de Twitter Argentina se sumó a las cargadas muy rápido.

Las reacciones a la cena de 140 “lucas”

“El único que se está riendo es el que le cobro 10 lucas el asado, encima viene a Twitter a llorar que se joda”, apuntó un joven contra el “yanqui” que estaba molesto por la cantidad de billetes.

Otro muchacho se quejó: “Se nos cagan de risa, esta repleto internet de turistas riéndose del valor de los billetes y lo increíblemente barato que es todo”. “440 una botella de agua jajaja le re vieron la cara”, apuntó una joven.

“Se quiere hacer el piola y al boludo le cobraron 10 lucas un asado y 800 pesos un flan”, agregó otro sobre los valores que se observan en la foto que posteó el extranjero. Más abajo, otro tuitero mencionó: “$1335 unas papas fritas, una locura”.

Uno de los pocos que defendió al extranjero apuntó: “En realidad está pagando 27 dólares y debe tener un sueldo de 15 mil U$S. Es como si alguien que gana $100 mil comprará una molleja de $180”.

“Me parece muy bien que cobren impuestos por portación de cara de gringo. Perdón't”, comentó otra persona para cuestionar al estadounidense. Y en esa línea se sumó uno más: “El peso no vale, ok. Pero la viveza criolla le metió un asado de tira a 10 lucas. Argentina 1 - yanqui careta 0”.

Finalmente, uno de los más molestos le comparó: “Eso es lo mismo que paga un gringo por ir a consultar al médico por una gripe en su país”.

La historia del turista que pagó con una “vaquita”

Por otra parte, cabe mencionar que todo comenzó con la cena del usuario @Bellehos, quien compartió la foto de su ticket con el fangote de pesos y no se esperaba la catarata de reacciones.

Junto con dos imágenes, el extranjero mencionó que está en Buenos Aires y señaló: “Este es el ticket de un restaurante. El dinero no vale nada”. Luego recomendó a sus compatriotas: “Si vienes, trae US$. Efectivo. No use su CC”.

Esto último hace referencia a la tarjeta de crédito que se traduce como Credit Card. “(Ni siquiera lo cuentan)”, cerró sobre el efectivo que peló sobre mesa del local gastronómico.

La publicación del turista no superó los 10 mil me gustas, pero cosechó miles de retuits citados con críticas y cientos de comentarios. Más tarde posteó la segunda foto de la gran cantidad de pesos y cerró: “Una verdadera experiencia. El efectivo es basura”.

“Una verdadera experiencia es ir con chaleco antibalas a la escuela”, le contestó una tuitera argenta y otro repasó la historia: “Pidió carne de primera para un batallón, tres botellas de vino de ocho lucas, le salió todo regalado a precio dólar y encima se indigna porque se le hizo un quilombo de billetes en la vaquita”.