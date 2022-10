Ibai Llanos, uno de los streamers más populares del mundo, se ganó el cariño de todos en internet. Desde su canal de Twitch, el español es hizo amigo de futbolistas de la talla de Lionel Messi más importantes y entretiene a millones de seguidores. De hecho un fan tuvo un gran gesto con para con él en un restaurante de Nueva York y se volvió viral.

Ibai se encuentra en Estados Unidos desde hace varios días viviendo el mundial del League of Legends -Lol- junto a su equipo de esports, KOI, cuyo socio es Gerard Piqué. De hecho despertó revuelo en uno de sus últimos directos desde norteamérica: relató un episodio de discriminación que sufrió por su ropa cuando fue a visitar el stand de otro de los equipos que participan en el mundial de Lol: "¿Tan malas pintas tengo en esta sociedad que nos juzgan por cómo vamos vestidos?", dijo el creador de contenido.

Pero el pasado lunes revolucionó Twitter, red social donde tiene casi 11 millones de seguidores, al contar que visitó el restaurante de su colega Mr Beast y se llevó una agradable sorpresa cuando intentó pagar la cuenta.

"Íbamos a pagar y resulta que alguien nos ha invitado y nos ha dejado este mensaje en la cuenta. Que nadie me toque estoy sensible", escribió Ibai junto a las fotos del ticket.

"No soy suscriptor, pero me has ayudado mucho en malos tiempos. TKM, Ibai. Gracias por alegrar mis días, Gigante Noble", se puede leer en el ticket del restorán.

El tuit se volvió viral: recibió cientos de comentarios, tiene miles de retuits y ya superó los 100 mil "Me gusta".

Que nadie me toque estoy sensible. pic.twitter.com/PwlGBLVeIK — Ibai (@IbaiLlanos) October 10, 2022

El streamer es un gran amante de la carne, por lo que no dudó en aceptar la invitación del youtuber norteamericano está creando un imperio de hamburgueserías, con tres locales en Manhattan.

Ibai decidió probar una de las Impossible Burgers del menú y si bien el español no tiene problemas de dinero, el fan no dudó en agradecerle las alegrías de que le regaló desde su canal de Twitch.

Las reacciones al tuit viral de Ibai

Vaya que lindo gesto ha realizo el que lo haya hecho, por más que ibai tenga dinero, me imagino que a la persona le dio mucha ilusión hacerlo. pic.twitter.com/HBB0u5XJlm — Andres Diaz #Koi �� (@a_diazveliz) October 10, 2022