Deborah Lewis, una abuela de 68 años, oriunda de Ahwatukee, en Arizona, conmovió en las últimas horas a Estados Unidos. Es que la mujer, que tiene ocho nietos, recibió por error seis consolas Nintendo Switch Oled en su casa, provenientes de una tienda Target e intentó por todos los medios hacer el reclamo correspondiente para que las pasaran a retirar.

En las últimas horas, se viralizó un video en el que puede verse cómo Trent y Allison, empleados del comercio, se acercaron hasta su vivienda, pero en vez de pedirle que regresara las cajas, la sorprendieron con una noticia.

"En nombre de Target, la tienda local que se encuentra en su misma calle, queremos dárselas a usted para que se los entregue a sus nietos o a quien usted quiera", le dijo el hombre. Ella se quedó en shock e inmediatamente comenzó a balbucear: "Espera, ¿hablas en serio?", le preguntó.

Empleados de un comercio se conmovieron al visitar a una abuela enferma

Al ver la reacción de la mujer, el empleado le aseguró que no querían hacerla llorar. "No tienen idea de lo que he estado pasando durante este tiempo. Esto es increíble", le respondió la señora quien está visiblemente enferma ya que todas las semanas recibe del mismo negocio varios paquetes con sus medicinas y equipo médico.

"Desde el fondo de nuestros corazones, Target está muy orgulloso de hacer esto por ustedes, y queremos agradecerles. ¿Querés ser mi mejor amiga?", le preguntó Trent. "Tienen una nueva mejor amiga. Soy su nueva mejor amiga. No puedo creer esto. Es asombroso. Nunca me había pasado nada como esto. Siento que estoy soñando. No estaba buscando nada", le respondió Deborah antes de pedirle un abrazo.

Trent, el empleado de Target y Deborah se hicieron mejores amigos (Gentileza 12News).

Además, la mujer aseguró que mucha gente le aconsejó que se los quedara e, incluso, le pidieron que les regalara una de las consolas, pero ella estaba decidida a mantener su actitud honesta y regresarlas al negocio que cometió el error. "De hecho, seguía diciendo que estoy tan cansada de que la gente me pregunte, 'Oh, solo regalame uno', así que estaba como 'Por favor, sácalos de aquí', y que hagan esto, en verdad muchas gracias. Mi corazón se siente muy cálido (conmovido) en este momento. Muchas gracias", agregó la anciana.

La mujer confirmó que serán sus nietos quienes reciban las Nintendo, pero también se permitió bromear. Es que los chicos viven en Chicago y aseguró que se fijará muy bien en la dirección de envío para que no haya más errores.