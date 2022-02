Una influencer, de 34 años, compartió en sus redes sociales un video en el que le contó a sus millones de seguidores que se tatuó una regla en uno de sus antebrazos para medir el tamaño del miembro viril de futuras parejas que podría llegar a tener. Así dejó en claro que para ella el "tamaño sí importa".

Tracy Kiss es una influencer y preparadora física británica que desde su cuenta de Instagram (@tracykissdotcom) comparte contenido sobre deportes, alimentación y tips para tener, según ella, una vida saludable y plena, lo cual también incluye el sexo. Además tiene su propio perfil en Onlyfans.

.

No es la primera vez que su nombre se viraliza, durante los primeros meses de la pandemia de coronavirus fue noticia por desinformar a sus seguidores y el mundo sobre el consumo de un batido de semen y pepino para incrementar las defensas en contra del covid.

Hace unas horas la mujer compartió un video en el que su hija le pregunta "¿por qué hay plástico en su brazo?", a lo que Kiss responder que tiene un "nuevo tatuaje". La chica se sorprende y le consulta si son puntos y por qué se los había hecho. La influencer le explicó que eran un puntos espaciados para "medir cosas".

La influencer compartió con sus millones de seguidores el diseño del último tatuaje que se hizo. Los puntos van desde el codo hasta su dedo meñique. (Captura de pantalla).

"No puedo ser la única chica en el mundo que disfruta midiendo la hombría, simplemente lo hago con un nuevo tatuaje. ¡Aquí no pasa nada extraño! Somos todos humanos, difrutamos de cosas diferentes y el placer no es un delito", explicó la influencer desde su cuenta de Instagram.

Además señaló que al no tener números, el tatuaje es discreto y le permite "estirar la mano inocentemente para acariciar el estómago de un hombre" mientras mira su brazo para contar cuántas pulgadas mide el pene de su pareja.

.

Según lo informado por el Daily Star, la "regla" es el tatuaje número 72 de la influencer. Al mismo medio le contó que sus amigos lo vieron como "algo extremo" y que preferían preguntar a la persona cuánto mide su miembro viril.

La "regla" es el tatuaje número 72 de Tracy Kiss. (Gentileza: Daily Star).

"Sé que algunos hombres pueden sentirse inseguros acerca de que las chicas juzguen el tamaño y el rendimiento de su masculinidad, al igual que nosotras, las chicas, nos sentiríamos exactamente igual. Para mí saber el tamaño es una detalle fino que hace la experiencia más emocionante para mí", explicó la preparadora física al citado medio.

La mujer también aclaró que, para ella, "no hay un tamaño correcto o incorrecto, ni mejor ni peor" porque se trata de "disfrutar la experiencia con alguien con quien te sientas cómodo".

Al ser consultada sobre por qué no prefirió usar un cinta métrica aclaró que "el diablo está en los detalles, pero sacar una cinta métrica en el dormitorio puede ser un poco como un asesino del estado de ánimo y una alerta de spoiler para un tipo que genuinamente no quiere ser dimensionado".