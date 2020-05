Una madre vegana de 32 años, oriunda de Inglaterra, considera que las bebidas refrescantes que contienen una inyección de semen fortalecen su sistema inmunológico y de esta forma evita contraer algún virus, como el coronavirus.

Si bien no hay evidencia médica de que el consumo de esperma pueda prevenir enfermedades, especialmente el COVID-19, Tracy Kiss -quien vive en Aylesbury, en el condado de Bucks- sostiene que a ella le sirve.

Tracy Kiss vive en el condado de Bucks (Gentileza Agencia de Noticias Caters).

La madre de dos pequeños insiste en que desde que comenzó a tomar hace tres años, unas tres veces por semana, su remedio casero compuesto por semen de su novio, no contrajo ninguna gripe ni tuvo ningún resfriado.

La mujer aclaró que a pesar de que el esperma no se basa en plantas, consumirlo no es distinto de la lactancia materna, por lo que aún es compatible con su dieta vegana. "Encontré un método alternativo gratuito y vegano para estimular el sistema inmunológico del cuerpo. No siempre se sabe lo que hay en la medicina farmacéutica: es mucho mejor que el cuerpo tome algo que no contenga productos químicos", opinó Tracy.

.

Y luego afirmó: "No es muy diferente a una madre amamantando a su recién nacido para darles los nutrientes que necesitan. No es para todos, pero está lleno de vitaminas y no tuve un resfriado o gripe desde que lo bebí en 2017, también me lo puse en la cara para aclarar mi piel".

"Es mejor consumir semen lo más cerca posible de la producción para obtener la mayor cantidad de nutrientes y beneficios. Pero a menudo lo guardo en el congelador en una bandeja de cubitos de hielo como mi compañero, que no desea ser nombrado, y estoy en una relación a larga distancia", detalló.

.

Por último, la madre vegana enfatizó: "Es solo otro remedio natural, pero completamente gratuito: no es necesario tener una pareja, simplemente puede preguntarle a un amigo que esté sano".