El TikToker Iojan Ramos compartió con su más de medio millón de seguidores el momento exacto en el que su novia lo grabo recibiendo su regalo de cumpleaños. En el video, escribió: "El mejor regalo", y agregó un cariñoso mensaje para su pareja: "Te amo amor".

El video recolectó más de 750 mil reproducciones y miles de "me gusta". Los fieles seguidores de Iojan lo felicitaron, ya que estaban al tanto de que conseguir las 7 Esferas del Dragón de Dragon Ball Z fue su sueño desde que era muy chico.

Luego del video viral, en donde se lo vio completamente emocionado y sorprendido, grabó un video para sus seguidores en donde explicó el por qué de su reacción: "No tengo palabras, he cumplido mi sueño de niño. Recuerdo todas las veces cuando era un niño, que veía las esferas en las tiendas y me preguntaba: '¿Cuándo las tendré?', y es hoy, gracias a mi flaquita", expresó muy emocionado.

Al final del video, a modo de broma, agregó: "Después de este regalo, confirmado: se viene el matrimonio, los hijos, los nietos, todo...", y continuó: "Hoy voy a dormir con esas esferas y no pregunten qué pasará".

En el clip, se puede ver cómo su novia se esmeró por entregarle su regalo dentro de una caja que llevaba todos los detalles. Al abrirla, el joven no se esperaba para nada encontrarse con las esferas, y hasta incluso no quería tocarlas, ya que no podía creer que eran reales.

Los usuarios de TikTok aplaudieron a la novia del joven por su actitud

En la mayoría de los comentarios, los usuarios de TikTok no pararon de tirarle flores a su novia: "Buena novia te conseguiste bro", "Te conseguiste a la mujer perfecta, cuidala y nunca la dejes", "¿Tu novia está soltera?", "Las esferas del Dragón, el sueño de todo niño. Es la indicada".

Los regalos sorpresa parecen ser moneda corriente en esta pareja, ya que, en uno de los videos del tiktoker, el cual alcanzo las 3,3 millones de reproducciones, se puede ver cómo Iojan también le había hecho una sorpresa a su novia para su cumpleaños, en donde le regaló un obsequio de Ladybug, de quien ella es fanática.

A partir de la repercusión que obtuvo, el joven subió luego la reacción de su pareja, en donde se la vio completamente emocionada.

"Que suerte tienen algunas", "Se ve que ella lo vale", "Ese chico está enamorado de usted", "Hombres como tú, que hagan esos detalles, no hay", "Ahí te das cuenta de que es el indicado", fueron algunos de los comentarios.

Incluso, el regalo sorpresa de Iojan despertó ideas de obsequios entre sus seguidores, por lo que tuvo que hacer un video contando dónde fue exactamente que consiguió el regalo de Ladybug.