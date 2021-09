Armar un rompecabezas no es una juego que le guste a todas las personas. Aún más cuando se trata de esos puzles que contienen centenares o miles fichitas. En esta ocasión, una mujer perdió la paciencia luego de que le quitaran la oportunidad de colocar la última ficha del popular juego de mesa y su reacción se hizo viral en TikTok.

Este clásico juego conlleva tener paciencia, determinación y sobretodo mucho tiempo para poder armarlos en su totalidad. Principalmente cuando se trata de los rompecabezas gigantes, los cuales algunas personas se apasionan por realizarlos.

En esta oportunidad, el usuario @edits_de_todos6407 compartió el vídeo a través de la plataforma TikTok. En el una mujer, de quién no trascendió el nombre, se enojó y terminó desarmándolo y tirando por completo al piso las fichas que tantas horas les llevó poner en su lugar correcto.

.

En la grabación se puede observar justo el final de esta situación en donde sólo faltaba colocar el último puzle pero en ese momento su pareja lo agarró primero y era él quién estaba a punto de culminar el esfuerzo de horas invertidos en este juego de mesa.

En ese momento la protagonista del clip le pide al hombre que no la ponga. Incluso se puede oír que llega a suplicarle para que deponga su intención: “No, no, no, no, no. Yo casi lo hice todo. ¡No, yo la pongo!, si casi todo lo hice yo, Martín”, le advierte la mujer, quien de un momento a otro empezó a cambiar su tono de voz y se la escuchaba desesperada por poner la última fichita.

Finalmente Martín puso la ficha y culminó con el trabajo de varias horas y esto hizo explotar la furia de la mujer, quién no sólo terminó arrojándo al piso todo el rompecabezas sino que termina expresandole a su esposo: “¡A la chingada! Yo lo quería poner. Te dije que yo lo quería poner, gordo”.

.

Al final se escucha a quién filmó el momento como termina riéndose y en ese momento enfoca a Martin, el causante de la ira de la mujer, quién no podía creer que lo que hizo le provocara esa reacción y por eso sólo atina a reirse de la situación.

El video se viralizó en la red social china y en otras redes. Hasta el momento obtuvo más de 7 millones de visualizaciones, más 816 mil likes y miles de comentarios por parte de usuarios que expresaban que hubiesen reaccionado de la misma manera si le hacían algo parecido. Asimismo, otros no entendían cómo un juego de mesa podía poner así a una persona.

Por úlitmo, los rompecabezas son un juego clásico, principalmente es para los chicos. Los mismos poseen diferentes temáticas, están elaborados con diversos materiales y tienen diferentes niveles de dificultad. Este ofrece una oportunidad excelente de aumentar las habilidades cognitivas y las destrezas de la motricidad fina.