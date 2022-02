Parece broma, pero es cien por ciento real. Una pareja de Salta había organizado su casamiento para el 14 de febrero. Sin embargo, a muy pocas horas de firmar la libreta en el registro civil se arrepintieron y cancelaron todo.

Miles de enamorados de todo el mundo deciden hacer "el gran paso" el día en que Cupido, San Valentín, llega a celebrar el amor. Un casamiento no se organiza de un día para el otro, es un proceso largo en el que se tienen en cuenta muchas cosas como la ropa, la comida, el lugar y muchas otras cosas. Tal vez por esto resulta tan extraño que una pareja o uno de los miembros de esta, rompa con la unión.

Normalmente, el trámite para reservar la fecha de casamiento por civil se hace con anticipación, debido a toda la documentación que tienen que recolectar los novios y por el pago de varios miles de pesos que se requiere para señar el sitio del matrimonio.

