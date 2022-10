Uno de los grandes éxitos del cine animado es sin dudas Ratatouille, la famosa película de una rata que, junto a un joven chef, muestra sus dotes en la cocina. Sin embargo, ya en la vida real, estos dos tópicos -la gastronomía y los roedores- no se llevan para nada bien.

En este sentido, una escandalosa situación se volvió viral en las redes sociales en relación a un comercio gastronómico de Paso de Los Libres, en la provincia de Corrientes, donde un video causó furor.

La secuencia en particular se hizo viral en Twitter, por lo que se desconoce su origen. Varios usuarios replicaron el tuit que contenía dos etapas: en primer lugar, el video en cuestión, donde se ve lo sucedido; y seguida una imagen, que contextualiza todo un poco más.

El video en cuestión muestra como, desde la calle, una persona graba a una rata caminando sobre una de las sillas del local. De un tamaño importante, el roedor se lleva todas las miradas.

Junto a él, y casi “jugando” con él, un gato blanco y negro lo golpea y persigue por la silla, cuando ya finalmente se quedan cara a cara, protagonizando una tierna escena, que lejos conmovió a los usuarios por su contexto.

El controversial contexto del video viral

El video viral estaba acompañado en Twitter de una captura de un estado de WhatsApp que indicaba: “Desde la gerencia de Helados Garavano salimos a defender nuestro nombre al servicio público con respecto al hamster que se le extravió a un niño, cliente nuestro. Por suerte, el felino no lo dañó. Muchas gracias”.

Uno de los usuarios, que compartió el tuit, señaló: “En corrientes vieron una mega rata en una heladería y el dueño salió a decir que era un hámster. Jajajaja, solo en Argentina”.

La primera imagen que se difundió.

Sin embargo, desde Helados Garavano SRL aclararon, sobre este “acontecimiento lamentable y vergonzoso”, que las imágenes que se hicieron virales no eran en un local de esta empresa.

“El lugar donde se sucedieron los hechos no pertenece de ninguna manera a 'Helados Garavano'. Es un restaurante cuyo nombre es 'La Garavano'. Entiendo que por ese lado venga la confusión, pero me veo en la obligación de aclararlo ya que nos estamos viendo altamente perjudicados por un hecho con el cual no tenemos responsabilidad ni relación alguna”, recalcaron.

Las respuestas de los usuarios al tuit viral

Si bien el caso no tuvo resolución y no hubo un comunicado oficial de la empresa, el tuit causó furor en las redes sociales. En tan solo horas, superó los 1.900 retuits, los 1.200 citados y los 26.000 likes.

“La cola larga del hamster. Jajaja, era re cul*n. Lo que me da gracia es que hasta parecen amigos, porque el gato no se lo come. Es tipo ‘Tom y Jerry’ nuestro, enemies to lovers”, fue uno de los comentarios más virales, mientras que otros compartieron sus memes.