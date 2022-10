Un vecino de Congreso filmó un video en el que se ve a una rata mientras estaba sobre la plancha de medialunas de una panadería que fue clausurada este martes.

Las imágenes se difundieron a traves de redes sociales y generaron cientos de comentarios sobre la desagradable situación registrada por el testigo.

La Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad de Buenos Aires notificó que el martes clausuraron el establecimiento por incumpliendo del acta de intimación de mejoras, por excremento de roedores, por falta de higiene generalizada y por desorden generalizado del local.

La palabra del propietario

Manuel, el dueño de la panadería, señaló: "No sé si la imagen es desagradable o fea, lo cierto es que estamos en un lugar, frente a un edificio de Policía, estamos en plena capital, donde es un lugar muy sucio para todos".

"Por más que uno trabaja, hace fumigaciones, va todos los días limpiando, puede tener inconvenientes", incidó el propietario en diálogo con Telenueve.

Sobre el orgien de los roedores en el local, consideró que se debió a un intento de robo ocurrido el fin de semana. "Tuvimos un intento de robo el fin de semana. Quedó una puerta abierta al costado. Sabemos que se metieron ratas", agregó.

En relación con el procedimiento realizado luego de que trascendieron las imágenes de la rata, expresó que "vino la gente de bromatología para saber qué hacer".

También, aclaró que cumplen con todos los procedimientos de higiene. "Fumigamos una vez cada 15 días. Me clausuraron por ese inconveniente. Yo pedí también que lo cerremos. No me da vergüenza decir que me clausuraron. Es una realidad. Tengo que limpiarlo para el martes estar de vuelta", aseguró.