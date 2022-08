“Estamos llegando a 9 de julio, Sole, chicos, vamos”, imagínate levantarte para ir a laburar o a la facultad y que el chofer del bondi te avise por mensaje en qué momento tenés que salir para que no tener que estar esperando tanto tiempo en la parada del colectivo.

Esto es lo que hace Miguel, un chofer de la línea 74, todos los días religiosamente. El hombre armó un grupo en la principal plataforma de mensajería instantánea donde varios pasajeros que viajan a diario en ese recorrido son miembros.

La idea principal que es las personas no tengan que esperar varios minutos en la calle a que llegue el transporte público y más ahora con las bas temperaturas de las mañanas. Cómo es de imaginarse, los pasajeros de esa línea, están muy contentos y conformes con la forma de trabajar de este señor que en cierta forma logra hacer un cambio positivo en sus días.

Es por esto que uno de ellos decidió contar esta linda experiencia en Twitter. Como era de esperarse, el tuit se volvió viral y cosechó hasta el momento, más de 56 “me gusta” y cientos de comentarios donde los internautas opinaron al respecto de la gran actitud que tiene el Miguel, el chofer.

“Todos los días me tomo el 74 para ir laburar y siempre voy con el mismo chofer. Me agregó al grupo de WhatsApp del bondi donde el loco te avisa por donde anda, así no te clavas en la parada como un pelotu… El verdadero tipazo, te amo Migue”, escribió el usuario “@julyrossi20” en la red social del pajarito.

En un segundo tuit, el joven escribió: “Adjunto evidencia” y junto a ese epígrafe publicó una captura de pantalla en video donde se puede ver el chat del grupo y se escuchan los audios del chofer avisando cuanto falta para llegar a las paradas, a medida que va recorriendo las distintas calles.

“Llegando a 9 de Julio, Sole, chicos, vamos. Vamos, que hoy si llegamos tarde, cuando me vean el colectivo se van a dar cuenta”, dice Miguel, entre risas, en uno de los audios. En otra de las notas de voz advierte: “Chicos, estoy saliendo de lomas… rápidos and furious”.

¿Qué dijeron los usuarios al respecto?

“Ojalá algún chofer del 20 sea así de caritativo, así no me clavo 40 minutos en la parada cuando voy a cursar”, escribió una joven. “Yo tengo un grupo "amigos del 24", chófer incluido”, contó una chica. Rápidamente, una chica le preguntó a esta última: “¿Puedo ser otra amiga nueva del 24?, me sirve ese grupo jajaja”. “Quien pudiera, el 130 no llega nunca”, se quejó un chico. “Me hace acordar a cuando iba a la Primaria y me tomaba el 188 con el mismo chofer. Un par de veces salimos con mi hermano unos minutos más tarde y él nos estaba esperando en la esquina”, recordó un hombre.