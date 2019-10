Las personas que practican el veganismo suelen tener un control muy estricto en torno a su alimentación. Los veganos, personas que no comen carne de ningún tipo, ni productos de origen animal, se las ingenian para tener dietas completas y variadas. Sin embargo, todo ese esfuerzo puede irse al tacho en una noche de copas.

La historia de una piba vegana se hizo viral, cuando ella contó los pormenores de una noche de alcohol, a través de la red social Reddit. “Hace unas noches estaba en una fiesta y reconozco que me emborraché mucho. Mis amigos pensaron que sería divertido darme de comer nuggets de pollo como una broma”, relató.

Pese a su estado de ebriedad, la mujer les consultó en el momento a sus amigos, si lo que le estaban dando de comer era un "Sol" -variante de nugget vegana, que no contiene carne- y no un nugget de pollo. Estos le dijeron que sí, y ella les hizo caso.

“Es cierto que noté que sabían cómo unos nuggets normales, pero pensé que esto se debía a que yo estaba muy borracha. Estaba equivocada”, continuó la muchacha en su descargo.

Posteo de la mujer en la plataforma de internet.

“Me di cuenta al día siguiente cuando mi hermana me mandó un mensaje en el que me decía que mirase los vídeos de Snapchat de mis amigos. En ellos se podía ver cómo mostraban a la cámara el paquete de nuggets de verdad y luego me lo daban a mí. Al final se burlan de mí y hacen ver que lloran y se desesperan cuando se dan cuenta de que los nuggets eran de pollo”, contaba la chica, cuya identidad aún se desconoce.

La usuaria de Reddit tomó capturas de pantalla de todas las historias de Snapchat y se dirigió a una comisaría, donde realizó una denuncia penal contra tres de sus "amigos".

“Todos piensan que soy una exagerada y que era una broma sin más. Pero yo creo que se aprovecharon de mí y de mi estado de embriaguez. Me dieron comida y me humillaron públicamente. Pero ellos insisten en que era solo una broma”, concluyó.

El post fue publicado en la sección AITA de Reddit, que es el acrónimo de “Am I The Asshole?” (¿Soy yo el malo?), en el que los usuarios preguntan a los demás si ellos son o no los culpables de algún tipo de incidente.