En las redes sociales se viralizan con frecuencia diferentes historias insólitas . En esta ocasión, se hizo viral una filmación en donde dos mujeres mostraron cómo echaban a su amiga de la casa en donde convivían porque no pagó el alquiler por tres meses. Este clip generó una gran discusión en internet y muchos se enojaron por su accionar.

El hecho sucedió en Estados Unidos. La usuaria @ludwid6 fue quién compartió el clip en la red social de TikTok. el pasado 6 de octubre. En la grabación se las puede observar a las dos jóvenes que vivían con su amiga juntar la pertenencias de la supuesta deudora, para luego dejarlas fuera del departamento.

En el vídeo, se ve el paso a paso del desalojo, en donde fueron colocando las cosas de su amiga en diferentes cajas y después las sacaron de la propiedad. Pero eso no fue todo. Sino que también decidieron cambiar la cerradura de la puerta principal para que su amiga no intentara volver a ingresar.

"Idea para una noche de chicas: echar a tu compañera de piso y enviar sus cosas al hogar de sus padres porque no pagó el alquiler por tres meses", afirmó la joven en el clip que se hizo viral rapidamente.

Asimismo, un día después de la primera publicación, el 7 de octubre, compartió otro clip en donde se puede observar la habitación de su ex compañera vacía y el momento en el que unos trabajadores de mudanza se llevan los muebles de ella. Entre las cosas había una cama, un sofá, sillas, mesas, mesita de luz y veladores, entre otros artículos.

La primera grabación recibió 6.3 millones de reproducciones, más de un millón de me gusta y más de 7 mil comentarios. Entre los cuales se puede observar que se generó un gran debate por la actitud de echar a una amiga de la casa que compartían y sobre todo por haber filmado todo el proceso.

Es así como varios usuarios se por su elección de compartir esta situación y señalaron que filmarlo ya estaba mal pero publicarlo era aún peor. "Publicar esto en TikTok me parece algo malo", expresó una joven. Además, otros indicaron que fueron muy malas con su compañera y que ella tanquilamente podría tomar represalias legales por sus acciones.

.

Por su parte, una gran cantidad de personas se mostraron a favor de las dos jóvenes: "Fueron muy amables con ella. Yo directamente le hubiera tirado las pertenencias por la ventana luego de tres meses así. Son muy buenas ustedes, perdieron tiempo y dinero en la mudanza", opinó un usuario. "Todos tienen que saber que tres meses es bastante tiempo de tolerancia, algunas personas echarían a los demás después de 1 mes", agregó otro.

"Se dan cuenta de que ellas probablemente tuvieron que pagar de su propio dinero para cubrir el alquiler", expresó un tercero. Por último, la usuaria de TikTok aclaró que le avisaron a la otra joven iban a desalojar si no depositaba la plata que debía del alquiler. Según dieron a entender, no obtuvieron respuesta alguna de su ex compañera de departamento.